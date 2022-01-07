Kayseri'de silahlı kavga: 1 yaralı

Kayseri'nin Talas ilçesinde çıkan kavgada silahla vurulan 1 kişi tedavi altına alındı.

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  • 07.01.2022 15:50
  • Güncelleme: 07.01.2022 16:01
Kayseri'de silahlı kavga: 1 yaralı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri’nin Talas ilçesinde çıkan kavgada silahla vurulan 1 kişi tedavi altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Mevlana Mahallesi Metehan Sokak üzerinde bulunan bir apartmanda meydana gelen olayda, aralarında husumet bulunan C.Ş. ile M.Ö. (36) karşılaştı. Sözlü tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine C.Ş., yanında bulunan silah ile M.Ö.’ye ateş açtı. M.Ö., bacaklarına isabet eden 2 kurşunla yaralanırken, ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralı M.Ö.’yü Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi acil servisine kaldırdı. Olayın meydana geldiği binada inceleme yapan polis ekipleri, C.Ş.’yi gözaltına aldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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İHA

Kayseri Gündem
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