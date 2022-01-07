TYB Kayseri Şubesi'nden Özgöncü'ye ziyaret

Türkiye Yazarlar Birliği Kayseri Şube Yönetimi Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Salih Özgöncü'yü makamında ziyaret etti. 

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  • 07.01.2022 15:46
  • Güncelleme: 07.01.2022 15:49
TYB Kayseri Şubesi'nden Özgöncü'ye ziyaret

Türkiye Yazarlar Birliği Kayseri Şube Yönetimi Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Salih Özgöncü'yü makamında ziyaret etti.

TYB Şube Başkanı Mehmet Hüsrevoğlu, Özgöncü'ye yapacakları çalışmalar hakkında bilgi aktardıklarını ifade ederek, "Değerli başkanımız bizlere ilimizde yapılacak kültürel faaliyetlerde geçmişte de çok büyük katkılar sunmuştu. İnşallah gelecek yıllarda da desteklerini sürdürecekler. Bu çalışmaların başında Kitap fuarı gelmekte. Kayseri için çok önemli olan bu fuarda Mahalli Yazarlarımız kendilerini ve eserlerini tanıtma adına okurla buluşma fırsatı yakalamakta. Başkanımıza desteklerinden dolayı bir kez daha teşekkür ederim" diye konuştu.

Yönetim kurulu üyeleri heyetinden oluşan ziyaret için Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Salih Özgöncü'de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, sanata sanatçıya ve yazarlara desteklerinin her zaman süreceğini belirtti.

Haber Merkezi

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