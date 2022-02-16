Kayseri'de sezon sonuna doğru balık fiyatları

Balık sezonunun sona ermesine yaklaşık 2,5 ay kala, tezgahlarda balık miktarı düştü. Vatandaşlar balık fiyatlarını merak ederken, en ucuz balığın hamsi olduğu belirtildi. 

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  • 16.02.2022 12:27
  • Güncelleme: 16.02.2022 12:27
Kayseri'de sezon sonuna doğru balık fiyatları

Protein, fosfor, selenyum, B grubu, A ve D vitaminleri bakımından oldukça zengin olan balık, özellikle soğuk kış günlerinde tüketiliyor. Vücudun vitamin ihtiyacını balıktan karşılamak isteyen vatandaşlar, havaların iyice soğuduğu bugünlerde balıkçıların yolunu tutuyor. Sezonun sonunun yaklaşmasıyla birlikte balık fiyatlarında artış gözlemleniyor. 

Tezgahlarda balık miktarının azalmasına bağlı olarak fiyatların biraz yükseldiğini belirten balıkçı esnafı Mehmet Boran, yine de herkesin bütçesine uygun balık bulunduğunu anlattı. Çiftlik balıklarında yem fiyatlarından dolayı biraz sıkıntı olduğunu belirten Boran, “Levrekte durum biraz farklı, çünkü yetiştirilen balıklar. Yemden dolayı yetiştirmede biraz sıkıntımız var. O sebeple pahalı diyebiliriz” dedi. 

“BALIĞIN FİYATINI, MİKTARI BELİRLİYOR”

Balık fiyatlarını, tutulan balığın miktarının ve maliyetlerin etkilediğini vurgulayan balıkçı esnafı Boran, “Balık ne kadar çok çıkarsa o kadar ucuzlar. Ne kadar az çıkarsa da o kadar pahalılaşır. Balığın az çıkmasının da birçok nedeni var. Yağışlar çok olunca av için gemiler az çıkıyor az çıkınca da balık az tutuluyor” diye konuştu.

Kayseri’deki balık tezgahlarındaki bazı balıkların güncel fiyatı şu şekilde:
Levrek: 87 lira
Çupra: 45 lira
Turna: 45 lira 
Hamsi: 29 lira 
Dil Balığı: 175 lira

1ha

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