Fırınlarda ekmek zammı Cuma günü uygulanacak
Kayseri'de fırınlarda satılan ekmek ve unlu mamullere gelen zamların, Cuma gününden geçerli olacak şekilde uygulanacağı öğrenildi. Buna göre 2 liradan satılan 200 gram somun ekmek zamla birlikte 2,5 liraya yükselecek.
- 16.02.2022 12:25
- Güncelleme: 16.02.2022 12:25
Fırıncılar ve Uncular Odası ile Kayseri Ticaret Odası’na bağlı faaliyet gösteren fırınlar, un, maya, enerji, işçilik ve diğer girdi maliyetlerini gerekçe göstererek zam talebinde bulunmuştu. Ayrı ayrı alınan zam kararları, 25 Ocak’ta kabul edilmişti. KTO’ya bağlı fırınların zam talebi, önceki günlerde Kayseri Valisi Şehmus Günaydın’dan döndü. Fırıncılar ve Uncular Odası tarafından alınan zam kararı ise, fırıncı esnafından alınan bilgiye göre Cuma gününden itibaren uygulanacak. Güncel zamlı tarifenin Perşembe günü fırıncılara iletileceği öğrenildi. En son Şubat başında yürürlüğe girmesi beklenen fiyat güncellemesi, onay süreci ve değişik sebeplerle uygulanmamıştı.
SON 5,5 AYDA 3’ÜNCÜ ZAM
Kayseri’de son 5,5 ayda ekmek başta olmak üzere unlu mamullere 3’üncü defa zam yapılmış olacak. 1 Eylül 2021 ve 23 Aralık 2021 tarihlerinde ayrı ayrı iki defa zam gelmişti. 1,5 lira olan 200 gram somun ekmek önce 1,75 liraya ve ardından 2 liraya yükselmişti. Son zam talebinin Cuma günü yürürlüğe girmesiyle ekmek 2,5 liraya çıkacak.
SON ZAMLI TARİFE
Fırınlarda Cuma günü uygulanacak zamlı ekmek ve unlu mamullerin güncel fiyatları ise şu şekilde olacak:
200 gram somun ekmek: 2,5 lira
180 gram pide ekmek: 2,5 lira
360 gram çifte pide: 5 lira
150 gram lavaş ve dürüm ekmeği (tekli): 2,5 lira
200 gram tam buğday ekmeği: 3 lira
200 gram kepekli ekmek: 3 lira
200 gram mısır ekmeği: 3 lira
200 gram kıymalı, peynirli, sucuklu, patatesli hamuru ve pişirme ücreti: 3 lira
Küçük güveç pişirme ücreti: 15 lira
Büyük güveç pişirme ücreti: 20 lira
400 gram tahinli ekmek: 7,5 lira
400 gram yağlı ekmek: 6,5 lira
90 gram susamlı simit: 3,5 lira
90 gram açma simit (yağlı): 3,5 lira
110 gram kete (içsiz): 3,5 lira
85 gram poğaça (sade): 3,5 lira
50 gram roll ekmek (ambalajlı): 0,75 lira
140 gram içli Kayseri ketesi: 4 lira.