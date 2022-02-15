Kayseri’de Şehirlerarası yolculukta yeni fiyatlar

Kayseri otogar terminalinde yazıhaneci olarak çalışan Mustafa Karakuş, akaryakıta, gıdalara ve diğer ürünlere gelen zamlarla beraber otobüs biletlerinde fiyat artışı yaşadığını aktardı. Otobüs firmaların gelen zamlardan dolayı zor durumda olduğunu söyleyen Karakuş, “Artan yakıt zamlarından dolayı otobüsçülerimiz şu anda çok zor durumda. 15 lira 50 kuruş şu anda mazotun litresi. Bugün Kayseri İstanbul arasında bir otobüsün gidiş geliş maliyeti, otogar çıkışları, personel giderleri, yemek ihtiyaç gibi yakıt içinde dahil olmak üzere 10 bin lirayı buluyor. Bu 10 bin lirayı çıkarmamız için şu anda fiyatlara belli bir artışlar yapıldı. Bu artışları mazota bağladık. Otogar çıkışları mesela Kayseri’de 40 lira iken şu anda 70 lira oldu. Merkez çıkışlar 170 lira. ikram malzemeleri olsun her şey çok pahalandı. Bu alanda firmaların çoğu ikramları kestiler. Sadece su dağıtıyorlar. Kek olsun sıcak içecekler olsun yavaş yavaş çoğu firma kesme aşamasında” diye konuştu.

Kayseri Otobüsler Derneği’nin almış olduğu kararla bilet satış fiyatlarına zam geldiğini ifade eden Karakuş, “Belirlenen güncel fiyatlarla beraber, İstanbul 240 lira’ dan 270 lira oldu. Ankara 120 lira’ dan 140 lira oldu. İzmir 240 TL’den 270 TL olarak belirledik” dedi.

Mustafa Karakuş son 1 sene de en son gelen zamla beraber otobüs fiyatlarına 2 kat zam geldiğini belirterek, “Bizler normalde Kayseri otobüsçüler olarak rekabet içerisinde çalışan bir yazıhanesiydik. Zamlarla beraber rekabeti bitirdik. Kendimiz dernek kararı aldık. Türkiye’de de olmak üzere bütün yazıhaneler, otogarlar dernek oldu. Fiyatlar çok korkunç. Takatimiz kalmadı. Otobüs lastiklerinden ikramiyelere kadar zor durumdayız” ifadelerini kullandı.

Güncel Kayseri şehirler arası otobüs bilet fiyatları;

Kayseri – İstanbul fiyatı 270 lira. Kayseri – Ankara fiyatı 140 lira. Kayseri – İzmir fiyatı 270 lira. Kayseri – Sivas fiyatı 100 lira. Kayseri – Kırşehir fiyatı 70 lira. Kayseri – Nevşehir fiyatı 50 lira. Kayseri – Niğde fiyatı 60 TL. Kayseri – Batman fiyatı 280 lira. Kayseri – Ağrı fiyatı 280 lira. Kayseri – Diyarbakır, Mardin fiyatı 230 lira. Adana ve Mersin bilet fiyatları ise 140 lira.