CHP’li Arık: “Hangi vakıflara kaç lira para aktarıldı”

CHP Kayseri Milletvekili Çetin Arık, binlerce kişinin istihdam edildiği Erciyes Anadolu Holding’de yaşanan gelişmelerin TBMM gündemine taşıdı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın yanıtlaması istemiyle hazırladığı soru önergesini TBMM Başkanlığı’na sundu.

Arık, soru önergesinde şu görüşleri dile getirdi: “Kayseri’nin en büyük sanayi kuruluşu olan Boydak Holding, 15 Temmuz Darbe Girişiminin ardından FETÖ’ye destek sağladığı gerekçesi ile el konulup, TMSF’ye devredilerek, ismi Erciyes Anadolu Holding olarak değiştirildi. Son dönemde Holdingin içinin boşaltıldığı yönünde ciddi iddialar gündeme gelmektedir. Bu bağlamda; Erciyes Anadolu Holding’de görev yapan kayyım heyeti ne kadar ücret almaktadır? Ceo’su ne kadar ücret almaktadır? Kamunun emanetine sahip çıkması için görevlendirilen CEO’nun görevleri arasında siyaset yapmak; İstanbul’dan milletvekili aday adayı olup, aday gösterilmeyen CEO’nun yeniden aday olmak için kamunun kaynaklarını kullanması, Holding’in gücü ile basına aba altından sopa göstermesi de var mıdır? Erciyes Anadolu Holding’e CEO olarak görevlendiren şahsın, siyasi kişilerin gizli ortağı olduğu firmalar üzerinden fahiş fiyattan ürün aldığı, şirketin içinin boşaltıldığı Kayseri kamuoyunda gündeme gelmektedir. Bu konuda size yansıyan bir şikâyet oldu mu? Şirketin fason aldığı ürünlerde belirli bir fiyat standardı uygulanmıyor mu? CEO istediği firmadan istediği fiyata ürün almaya yetkili midir? Holding bünyesinde Boytrans Lojistik şirketi faaliyet gösterdiği halde lojistik şirketlerinden hizmet aldığı ve holdingin zarara uğratıldığı doğru mudur? Holding’in faaliyet alanı bankaların batık kredilerinin yeniden yapılandırılması konusunda faaliyet gösteren Emin Varlık Yönetim Şirketi ile nasıl bir işbirliği var? Holding bünyesinde TÜRGEV’in üniversitesi İbn-i Haldun Üniversitesi başta olmak üzere hangi vakıf ve derneklere ne kadar para aktarılmıştır? Vakıf ve derneklere hangi kriterlere göre para aktarılmaktadır? Vakıf ve derneklere para aktarmak holdingin görevleri arasında mıdır? Son dört yıl içinde Holding tarafından ne kadarlık bir reklam bütçesi kullanıldı? Bu bütçenin ne kadarı yerel basın kuruluşlarına ne kadarı yaygın basın kuruluşlarına verildi? Holding tarafından reklam verilen basın kuruluşları hangileridir ve bu kuruluşların her birine ne kadar ödeme yapılmıştır? Holding’e ait özel uçağın akıbeti nedir? Holding bünyesinde mi faaliyet gösteriyor, yoksa kiralandı mı? Kiralandı ise ne zaman ve ne kadar bir ücret karşılığında kime kiralanmıştır? Kayyım Heyetinden Abdullah Güzeldülger, görev yaptığı dönemde Holdingin içinin boşaltıldığını ifade ederek, kendisinin de bu duruma itiraz ettiği için görevden alındığını ifadeleri basında yer aldı. Bu iddialarla ilgili her hangi bir işlem yapıldı mı? Erciyes Anadolu Holding’in TMSF’ye devri sonrasında Yönetim Kurulu Üyesi ve CEO olarak göreve atanan Ertunç Laçiner’in Kurumu milyonlarca lira zarara uğrattığı iddiaları ile ilgili her hangi bir işlem yapıldı mı?”