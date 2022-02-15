KTB Başkanı Bağlamış'tan Kayseri OSB'ye ziyaret

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Yunus İmamoğlu ve yönetim kurulu üyelerini, Kayseri Ticaret Borsası (KTB) Başkanı Recep Bağlamış ve Başkan Yardımcısı Bekir Çizmeli ziyaret etti. Bağlamış, ziyaretinde Kayseri OSB yönetimini yapmış olduğu çalışmalardan dolayı takdir ettiklerini söyledi.

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  • 15.02.2022 16:40
  • Güncelleme: 15.02.2022 16:53
KTB Başkanı Bağlamış'tan Kayseri OSB'ye ziyaret
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Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Yunus İmamoğlu ve yönetim kurulu üyelerini, Kayseri Ticaret Borsası (KTB) Başkanı Recep Bağlamış ve Başkan Yardımcısı Bekir Çizmeli ziyaret etti. Bağlamış, ziyaretinde Kayseri OSB yönetimini yapmış olduğu çalışmalardan dolayı takdir ettiklerini söyledi.

KTB Başkanı Recep Bağlamış, Kayseri OSB Yönetim Kurulu Başkanı Yunus İmamoğlu ve yönetim kurulu üyelerine yapmış olduğu ziyarette, görevlerinin hayırlı olması temennisinde bulundu. Kayseri OSB yönetiminin çalışmalarını takip ve takdir ettiklerini dile getiren Bağlamış, “OSB yönetimimiz sanayicimizi en iyi şekilde temsil ediyor. 3,5 yılda çok önemli çalışmalar yapıldı. İnşallah bundan sonra da çıtayı daha da yükseğe taşıyacaklar” diye konuştu.

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Yunus İmamoğlu da yönetim kurulu üyeleriyle birlik, beraberlik içinde sanayicilere en iyi şekilde hizmet etme gayretinde olduklarını belirtti ve Ticaret Borsası Başkanı Recep Bağlamış’a nazik ziyaretleri nedeniyle teşekkür etti.

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İHA

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