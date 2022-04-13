Kayseri'de sahiplenilmesi yasak maymunu evinde besleyen şahsa ceza

Kayseri'de beslenmesi ve sahiplenilmesi yasak olan 'makak' maymununu besleyen şahsa idari işlem düzenlenirken, hayvana da el konuldu.

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  • 13.04.2022 09:27
  • Güncelleme: 13.04.2022 09:52
Kayseri'de sahiplenilmesi yasak maymunu evinde besleyen şahsa ceza
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri’de beslenmesi ve sahiplenilmesi yasak olan ’makak’ maymununu besleyen şahsa idari işlem düzenlenirken, hayvana da el konuldu.

Kayseri’de 112 acil çağrı merkezini arayan bir kişi, Melikgazi ilçesine bağlı Becen Mahallesi’nde evde maymun beslendiği ihbarında bulundu. Bunun üzerine harekete geçen Kayseri Doğa Koruma ve Milli Park ekipleri, eve operasyon düzenledi. Evde yapılan incelemede, yurtdışından kaçak yollarla ülkeye sokulan, beslenmesi ve sahiplenilmesi yasak olan makak maymunu ele geçirildi. El konulan hayvan, Büyükşehir Belediyesi Harikalar Diyarında bulunan veteriner hekimliğe gönderilirken, şahsa da idari işlem düzenlendi.

Kayseri Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, "Ülkemizde birçok yaban hayvanı için hobi amaçlı besleme izni verilirken maymun türlerine; vahşi bir tür olmaları ve birçok hastalık virüsünü (Aids, kuduz, hepatit) bulaştırma riski taşımalarından dolayı, sahiplenme ve besleme izni verilmemektedir. Doğaları gereği ağaçlık, açık alanda yaşamaları ve hareketli olmalarından dolayı apartman yaşantısı maymunlar için uygun değildir. Bu nedenle vatandaşlarımızın internet üzerinden satışı yasak olan yaban hayvanlarını satın almamaları ve durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüklerine ihbar etmeleri herhangi bir mağduriyet yaşanmaması için önem arz etmektedir" denildi.

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İHA

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