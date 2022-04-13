Yarım saat arayla gerçekleşen iki farklı trafik kazası: Toplam 9 yaralı

Sivas'ta yağan Nisan karı trafik kazalarına neden oldu, şehir merkezinde yarım saat arayla gerçekleşen iki farklı kazada 9 kişi yaralandı.

PAYLAŞ
  • 13.04.2022 01:23
  • Güncelleme: 13.04.2022 01:23
Yarım saat arayla gerçekleşen iki farklı trafik kazası: Toplam 9 yaralı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Sivas’ta yağan Nisan karı trafik kazalarına neden oldu, şehir merkezinde yarım saat arayla gerçekleşen iki farklı kazada 9 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre Sivas’ta gece yarısından hemen sonra ilki Mevlana Mahallesi Yavuz Sultanselim Kavşağında, diğeri Gültepe Mahallesi Toptancılar kavşağında iki farklı kaza meydana geldi. Yağan Nisan karı sonrası yolların kaygan oluşu nedeni ile meydana gelen kazaların ilkinde G.H. Yönetimindeki 60 TR 424 plakalı Honda marka otomobil ile 58 ACY 824 plakalı Ford marka, içerisinde sadece sürücü bulunan işçi servisi çarpıştı. Bu kazada servis sürücüsü ve otomobilde bulunan 6 kişi yaralandı. Gültepe Mahalesi Toptancılar kavşağında meydana gelen kazada ise Erzincan istikametinden gelip Ankara istikametine gitmekte olan C.U. yönetimindeki 58 ABH 824 plakalı Opel marka otomobil ile 4 Eylül Sanayi Sitesinden çıkan A.E. yönetimindeki 58 ADE 023 plakalı Peugeot marka otomobil çarpıştı. Bu kazada da sürücüler yaralandı. Her iki kazanın 9 yaralısı da ambulanslarla şehirdeki hastanalere kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadağı belirtildi.

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Kayseri'de deprem

Kayseri'de deprem

Kayseri Havaalanı'na mart ayında 971 uçak iniş kalkış yaptı

Kayseri Havaalanı'na mart ayında 971 uçak iniş kalkış yaptı

Nöroloji Uzmanı Hilal Horozoğlu, 'Türkiye'de yaklaşık 130 bin Parkinson hastası var'

Nöroloji Uzmanı Hilal Horozoğlu, “Türkiye’de yaklaşık 130 bin Parkinson hastası var”

Sarıoğlan'da doğalgaz için temel atıldı

Sarıoğlan’da doğalgaz için temel atıldı

Çevreyi kirletenlere belediye acımadı

Çevreyi kirletenlere belediye acımadı

Medeniyetin Burçları Derneği'nde uluslararası iftar programları düzenleniyor

Medeniyetin Burçları Derneği’nde uluslararası iftar programları düzenleniyor

Çok Okunanlar
1
Kayseri'de hatimle teravih kılınacak camiler

Kayseri’de hatimle teravih kılınacak camiler

2
Doç. Dr. Bahadır Öz: Kolon kanseri en sık görülen 3. kanser türü

Doç. Dr. Bahadır Öz: Kolon kanseri en sık görülen 3. kanser türü

3
Mehmet Tarman İlkokulu Avrupa'da kültür elçimiz oldu

Mehmet Tarman İlkokulu Avrupa’da kültür elçimiz oldu

4
Kayseri Tarım Fuarı 17'nci kez kapılarını açıyor

Kayseri Tarım Fuarı 17'nci kez kapılarını açıyor

5
Kayseri'de betonun altında kalan genç işçi hayatını kaybetti

Kayseri'de betonun altında kalan genç işçi hayatını kaybetti

6
Ramazan ayı iftar menüleri belirlendi

Ramazan ayı iftar menüleri belirlendi

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Başkan Çolakbayrakdar öğrenci evinde yağlama yaptı

Başkan Çolakbayrakdar öğrenci evinde yağlama yaptı

Başkan Büyükkılıç ve Vali Günaydın itfaiyecilerle buluştu

Başkan Büyükkılıç ve Vali Günaydın itfaiyecilerle buluştu

DAHA FAZLA
Dünyaca ünlü Avusturyalı Şampiyon Erciyes'te

Dünyaca ünlü Avusturyalı Şampiyon Erciyes'te

Kayseri Şeker, şehir dışına taşınacak mı?

Kayseri Şeker, şehir dışına taşınacak mı?

Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Başkanı Hüseyin Akay: 'Şekerdeki krizi 3 yıldır söylüyoruz'

Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Başkanı Hüseyin Akay: “Şekerdeki krizi 3 yıldır söylüyoruz”

Kayseri'de uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

Kayseri'de uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

Kayseri'de sahiplenilmesi yasak maymunu evinde besleyen şahsa ceza

Kayseri'de sahiplenilmesi yasak maymunu evinde besleyen şahsa ceza