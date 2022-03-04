Kayseri’de pandemi önlemlerinde yeni kararlar

Kayseri Valisi Şehmus Günaydın başkanlığında, Kayseri İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu maske kullanımı, HES kodu ve PCR testi uygulanmasında İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü’nün 04.03.2022 tarih ve E-89780865-153-25940 sayılı “Pandemi Tedbirleri” konulu yazısı içeriğindeki konular görüşülüp ve aşağıdaki kararları alındı.

Bu kapsamda;

1. Maske kullanımı, HES kodu sorgulaması ve negatif PCR test sonucu ibrazı istenilmesine dair hükümlerin uygulanmasının sonlandırılmasına,

2. Açık alanlar ile sosyal mesafenin uygulanabildiği ve uygun havalandırma koşullarının bulunduğu kapalı yerlerde maske kullanma zorunluluğunun kaldırılmasına,

3. Okul, hastane, sinema, tiyatro gibi kişiler arasında gerekli sosyal mesafenin sağlanamadığı kapalı yerler ile otobüs, minibüs, servis, tren, metro, vapur, uçak gibi her türlü toplu ulaşım araçlarında (şehirler arası dahil) maske kullanım zorunluluğu uygulanmasına devam edilmesine,

4. Alışveriş merkezleri (AVM), tiyatro, halı saha gibi belirli alanlara girecek veya otobüs, tren, uçak gibi toplu ulaşım araçlarının kullanacak kişilere yönelik HES kodu sorgulamasının sona erdirilmesine,

5. Aşısız veya aşı sürecini tamamlamayan ya da son 180 gün içinde hastalığı geçirmemiş kişilerden uçakla seyahat gibi durumlarda istenilen negatif PCR test sonucu ibrazı istenilmesi uygulamasına son verilmesine ve hastalık belirtisi olmayan kişilerden PCR testi istenilmemesine,

6. Hava yolu ile sınır kapılarımızdan ülkemize girişlerde; Dünya Sağlık Örgütü veya ülkemizce acil kullanım onayı verilmiş aşılardan en az iki doz (Johnson & Johnson için tek doz) yaptırdıklarını ve son dozdan en az 14 gün geçtiğini veya ilk PCR pozitif test sonucunun 28. gününden başlamak üzere son 6 ay içinde hastalığı geçirdiğine dair ilgili ülke resmi otoritelerince düzenlenen belgeyi ibraz edenler veya son 72 saat içinde alınmış negatif PCR test sonucu ibrazı veya son 48 saat içinde alınmış negatif hızlı antijen testi ibraz eden kişilere karantina tedbiri uygulanmamasına,

7. Kara, deniz ve demiryolu sınır kapılarımızdan ülkemize giriş yapacak kişilerden pandemi ile ilgili herhangi bir belge istenmemesine,

8. 12 yaş altındaki çocukların ülkemize girişlerde PCR/Antijen test raporu ile aşı sertifikası uygulamalarından muaf tutulmasına,

9. Dış ticaretin olumsuz etkilenmemesi için uçak mürettebatının ve kilit personelin PCR testi ve karantina uygulamasından muaf tutulmasına,

10. Yabancı ülkelerle ikili düzeydeki özel düzenleme hükümlerinin saklı kalmasına,

11. Hıfzıssıhha Kurulunda alınan bu kararların basın yayın yolu ile duyurulmasına ve bu duyurunun tebligat yerine geçmesine,

oy birliği ile karar verildi.

