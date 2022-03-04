Diyetisyen Savsa: “Obezite yaygın görülen bir hastalıktır ve gün geçtikçe daha da artmaktadır”

Pandemide yaşanan eve kapanma ve hareketsizlik, ekonomi kaynaklı yetersiz ve dengesiz beslenme obezite oranını artıran nedenler arasında. Diyetisyen Ayşegül Savsa, her geçen gün yaygınlaşan ve 4 Mart Dünya Obezite Günü nedeniyle sağlıklı beslenme ve obezite hakkında bilgiler verdi. Savsa, “Obezite yaygın görülen bir hastalık. Bir rahatsızlık olarak tanımlayabiliriz. Bunun önüne geçmek için de sağlıklı beslenme fiziksel aktivite çok önemli. Bunun önüne geçmek için porsiyon hesaplaması ve yiyeceklerin gün içerisinde dağılımı fiziksel aktivitenin artırılması adına çalışıyoruz. Gelen hastamızda önce vücut analizi yapıyoruz. Bunun yanında kan tahlili istiyoruz. Rutin değerlerine baktıktan sonra grup olarak obezite dediğimiz grup beden kitle endeksinin 30’un üzerinde ise biz hafif kilolu, birinci derece, ikinci derece, üçüncü derece olmak üzere obeziteyi gruplandırıyoruz” dedi.

“OBEZİTE YAYGIN GÖRÜLEN BİR HASTALIK”

Diyetisyen Savsa, bunun yaygın görülen bir hastalık olduğuna değindi. Savsa, “Bunun önüne geçmek için de sağlıklı beslenme fiziksel aktivite çok önemli. Porsiyon hesaplaması ve yiyeceklerin gün içerisinde dağılımı fiziksel aktivitenin artırılması adına çalışıyoruz. Gelen hastamızda önce vücut analizi yapıyoruz. Bunun yanında kan tahlili istiyoruz. Rutin değerlerine baktıktan sonra grup olarak obezite dediğimiz grup beden kitle endeksinin 30’un üzerinde ise biz hafif kilolu, birinci derece, ikinci derece, üçüncü derece olmak üzere obeziteyi gruplandırıyoruz. Kişinin alması gereken kaloriye göre porsiyonlarını ayarlayıp diyetlerini düzenliyoruz. Alması gereken miktarlarda çeşitlilik önemli diyoruz. Sadece tek düze beslenmek ya da yanlış yapılan bazı diyetler var. Çok hızlı bir şekilde kilo veren tek düze beslenme bunların olmasını istemiyoruz” diye konuştu.



“SIKÇA AÇ BIRAKMADAN BESLENME PROGRAMINI ÖNERİYORUZ”

Savsa, her besin grubunun tüketilmesine değinerek, “Besin gruplarından süt grubu, yağ grubu, sebze grubu, meyve grubu gibi bunların tamamından alması gereken porsiyonları hesaplanıp dengeli bir şekilde yerleştiriyoruz. Asitli içecekler ve fast food tüketimi sağlımıza zarar veriyor ve kilo almamıza sebebiyet veriyor. Tabi ki bunları biz önermiyoruz. Diyet listelerine de eklemiyoruz. Sağlıklı olup çok daha lezzetli olan tarifler ya da menüler çıkarabiliyoruz. O kişiye göre farklılık gösterebilir. Kişi metabolizmasını hızlandırabilmemiz için çok sık aç bırakmadan beslenme programını düzenliyoruz. Kişi bazen aç kalarak bile metabolizmasını durdurup kilo alabiliyor. Gün içerisinde almamız gereken kaloriyi almalıyız daha fazlasını almamalıyız. Ve yaklaşık 60 dakika sporu öneriyoruz” ifadelerini kullandı.