Kayseri’de motosiklet ve Tofaş marka araç denetimi gerçekleştirildi

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri ‘Oto ve Motosiklet Hırsızlığı’ suçları ile mücadele kapsamında çalıntı, trafikten çekme belgeli, hurda ayrılmış, plakasız, şüpheli gibi araçların bulunması, suça karışan şahıs ya da şahısların yakalanması amacıyla Oto Hırsızlık Büro Amirliği, Motosikletli Timler Amirliği, Melikgazi, Kocasinan, Talas Devriye Ekipler Amirliği ile Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerinin katılımıyla kent genelinde yapılan denetimde 92 motosikletin, 199 aracın, 323 şahsın sorgusu yapıldı.

Yapılan sorgu neticesinde ise 4 adet araç trafikten men edildi. Trafik yönünden 15 adet araca 24 bin 501 lira cezai işlem uygulandı. Ekipler tarafından farklı bir suça rastlanmadığı bildirildi.