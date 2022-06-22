Kayseri’de motosiklet ve çekçek araçlar ile toplama yapan 191 kişi sorgulandı

Kayseri Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Büyükşehir, Melikgazi ve Kocasinan ve Talas Belediye Zabıta Müdürlüklerinin katılımıyla motosiklet ve çekçek araçlar ile toplama yapan şahıslara yönelik 6 bölgede operasyon yaptı.

Yapılan operasyonlarda 191 kişi sorgulanırken, 19 motosikletli ve 19 seyyar çekçek incelendi. Denetlemelerde 121 araç sorgulanırken 20 bin 279 lira trafik cezası, 8 kişiye belediye görevlilerince usulsüz geri dönüşüm toplamaktan toplam 4 bin 648 TL para cezası yazıldı. 13 çekçeğe ve toplanan malzemelere ise belediye görevlileri tarafından el koyuldu