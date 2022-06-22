18 yıl hapis cezasıyla aranan kişi tutuklandı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince haklarında kesinleşmiş hapis cezaları ile yakalama emri bulunan kişilerin yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalarda Ziya Gökalp Mahallesinde bir adres tespit edilerek operasyon düzenlendi. Bu kapsamda Hakkında Bina Eklentileri İçinde Muhafaza Altına Alınmış Eşya Hakkında Hırsızlık suçlarından 18 yıl 8 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.C.A isimli kişi yakalandı.

M.C.A., işlemlerinin tamamlanmasının ardından Bünyan Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.