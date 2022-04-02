Kayseri'de kuvvetli fırtına bekleniyor

Yapılan meteorolojik ölçümlere göre Kayseri'de iki gün boyunca kuvvetli fırtına olması bekleniyor.

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  • 02.04.2022 12:44
  • Güncelleme: 02.04.2022 12:44
Kayseri'de kuvvetli fırtına bekleniyor

Meteoroloji 7'nci Bölge Müdürlüğü verilerine göre Kayseri ve çevresinde  güney ve güneybatı yönlerinden esecek rüzgar nedeniyle kuvvetli fırtına olması bekleniyor. Kentin yüksek kesimlerinde fırtına hızının ani olarak artabileceğine dikkat çekiliyor. Esecek olan kuvvetli fırtınanın pazartesi gece yarısına kadar kent genelinde etkili olması bekleniyor.

Yapılan bilgilendirmede vatandaşlar oluşması muhtemel risklere karşı tedbirli ve dikkatli olunması konusunda uyarılıyor. Bu riskler arasında çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, çığ riski, toz savrulması, soba ve baca gazı kaynaklı zehirlenmeler ve ulaşımda aksamalar gibi faktörler yer alıyor.

1ha

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