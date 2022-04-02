Doktor Hatice Doğan: 'Otizmde alınacak özel eğitim çok önemli'

Çocuk Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Uzm. Dr. Hatice Doğan, otizm rahatsızlığında erken tanı ve tedavinin önemli olduğunu söyledi. Her hastada otizmin farklı seviyelerde olabileceğini vurgulayan Doğan, haftalık alınan özel eğitimin tedavide önemli rol oynadığını kaydetti. 

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  • 02.04.2022 12:42
  • Güncelleme: 02.04.2022 12:42
Doktor Hatice Doğan: 'Otizmde alınacak özel eğitim çok önemli'

Kayseri Şehir Hastanesi Çocuk Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Hatice Doğan, ‘2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü’ nedeniyle açıklama yaptı. Doğan, otizmin, erken çocukluk döneminde (okul öncesi) ortaya çıkan gelişimsel bozukluk olarak bilinen bir rahatsızlık olduğunu söyledi. Doğan, “Beynin sosyal iletişim ve etkileşimi sağlayan kısımlarının gelişiminde görülen farklılıktır. Otizme dair belirtiler bazı çocuklarda gelişim basamaklarının erken dönemlerinde başlarken, bazı çocuklarda öncelikle normal seyreden gelişimde gerileme veya aksaklıklar olur” diye konuştu.

OTİZM BELİRTİLERİ ve İLK TANI

Doğan, otizmin belirtileri hakkında da şu bilgileri verdi: “Otizmli çocuklar erken dönemden itibaren isme bakmama, sosyal tepki vermeme, gülümsememe komuta almama, kendi dünyasında yaşıyor gibi davranma hareketleri gösteren çocuklardır. Bazen aileler fark eder, bazen ise etrafında otizmi bilen birileri varsa onlar doktora yönlendirir. Bizim ailelerden istediğimiz çocukların gelişimlerini takip ederken, bebeklik döneminin ilk 2 ayından itibaren çocukta gülümseme yoksa, 3. ayda ismine dönüp bakmıyor ve tepki vermiyorsa, 6. ayda yabancıların farkında değil ise, 1 yaşına geldiğinde hiçbir kelimesi yoksa, 1,5 yaşına geldiğinde iki kelimeli cümleleri yoksa, göz teması kurmuyorsa aileler otizm hastalığından şüphelenmelidir" ifadelerini kullandı.

“OTİZM HER HASTADA AYNI DÜZEYDE SEYRETMEZ”

Otizmde erken tanı ve tedavinin önemli olduğunu vurgulayan Doğan, her otizm hastasının hastalığı aynı şiddette geçirmediğini anlattı. Doğan, “Otizmi olan çocukların hepsi aynı şiddette otizme sahip değildir. Bazı çocuklar şiddetli sosyal ilişki kuramama, konuşmanın hiç olmaması ve tekrarlayıcı hareketlerin yoğun olduğu şiddetli otizm tablosu içerisindeyken, bazı çocuklarda ise belirtiler oldukça hafif olabilir. Otizmin bir spektrum bozukluğu olması demek belirtilerin şiddetinin her çocukta farklı derecelerde olduğu bir yelpaze bozukluk olmasındandır. Çocuğunda bu belirtileri olan aileler vakit kaybetmeden Çocuk Psikiyatriye gitmelidirler. Otizmin farkında olmak, yok saymamak ilk basamaktır. Erken tanı ve yoğun özel eğitim programları çok önemlidir. Çocuğun bundan sonraki hayat kalitesi ve bağımsız yaşam sürebilmesi açısından hayati önem arz etmektedir. Çocuğunda otizm tanısı olan aileler imkânlarının yettiği ölçüde haftalık alınan özel eğitim saatini artırmalıdırlar. Otizmden değil, geç kalmaktan korkun” ifadelerini kulland

1ha

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