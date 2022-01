Kayseri'de 'Kutlu Seslenişten Adım Adım 2023'e' Programı

Ülkü Ocakları Kayseri İl Başkanlığı tarafından ‘Kutlu Seslenişten Adım Adım 2023’e’ programı düzenlendi. Düzenlenen programa, Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım, Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Kayseri İl Başkanı Ali Çelik, MHP Kayseri Milletvekili ve Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, MHP Kayseri İl Başkanı Adnan İncetoprak, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, İlçe Belediye Başkanları, KAYÜ Rektörü Kurtuluş Karamustafa, Adana Ülkü Ocakları ve Yozgat Ülkü Ocakları Başkanları, İlçe Teşkilatları ve vatandaşlar katılım sağladı. Program da ise sanatçılar çeşitli şarkılar söyledi.

‘BU AKŞAM, TÜRK MİLLİYETÇİLERİN KAYSERİ’DEN TÜM DÜNYAYA GÜÇLÜ BİR SESİDİR’

Program kapsamında konuşan Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı İl Başkanı Ali Çelik, “Bu akşam Türk milliyetçilerin Kayseri’den tüm dünyaya kuvvetiyle güçlü bir sestir. Bu ses sultan Alparslan’ın Malazgirt’ten Fatih Sultan Mehmet Han’ın İstanbul’dan, Gazi Mustafa Kemal’in Samsun’dan, Başbuğumuzun zindanlardan çıkarak bu mübarek günlere vatan toprağa olsun diye mücadele edenlerin sesidir. Değerli yurttaşlarım hiç şüphe yok ki fikirsizliğin, ikiyüzlülüğün, eyyamcılığın ve vatan hainliğin apaçık sergilendiği politikalara ve politikalara çanak tutan yabancı güçlere akademiye, sermayeye ve bunlara hizmet eden medya dur diyecek irade yine ülkücü iradedir. Ülkücü irade, onur ve konfor dava ve koltuk esaret ve cesaret arasında tercih yapılacağı vakit tercihi helal ve haram sevap ve günah esaret ve rezalet noktasında en doğru verilecek iradedir” diye konuştu.

Ülkü Ocaklarına olan mensupluğu ile iftihar ettiğini söyleyen MHP Kayseri Milletvekili ve Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, “Ülkü ocakları Türklüğün ve islamın sancakları olan dualarla büyüyen mücadelelerle filizlenen şehadetlerle makamı arşa kadar uzanan ve kararlılıkla uzanan asil vatan evlatlarının yetiştiği başbuğumuzun emaneti olan bir kuruluşumuzdur. Varlığıyla Türk milletine daima güven veren ve yurdumuzun üstüne daime tütecek olan tek ocak ülkü ocakları, gösterdiği sorumlulukla elbette mazlumların ümidi zalimlerin korkusu olacaktır. Ülkü ocaklarına mensup olduğum için bir kez daha iftihar ettiğimi söylemek istiyorum” ifadelerini kullandı.

Program kapsamında Kayseri’yi ziyaret eden Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım ise, “Çok şükür ki bugün Kayseri Türk gençleri ülküdaşlarımız bu salonda bizim davamız diyerek kendilerini göstermişlerdir. Ülkü ocakları dünyanın en büyük gençlik teşkilat olduğunu Kayseri’de bir kez daha dosta düşmana gösterme imkânı bulmuştur” şeklinde konuştu.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ise program kapsamında memnuniyetini dile getirerek şu sözleri söyledi: “Ülkücü gençlerimiz, milletin bekası için var olan sevgili gençlerimiz, iyi ki varsınız diyor hepinizi saygıyla sevgiyle muhabbetle selamlıyorum. Her şeyden önce her zaman söylediğimiz şükrederek Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanlığı abiliği altında 16 ilçe belediye başkanıyla el ele, gönül gönüle bizleri seven bizlere güvenen siz kardeşlerimize, büyüklerimize layık olma anlayışı içerisinde sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve sayın Devlet Bahçeli bilge insanın birlikteliğini güçlendirme dayanışma içerisinde bir olacağız. İnşallah hep beraber Kayseri, hep beraber Türkiye olacağız.”