Sivas Cumhuriyet Üniversitesi 2. dönem tamamen yüz yüze eğitme geçmeyi planlıyor

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız, ikinci dönemde tamamen yüz yüze eğitme geçmeyi planladıklarını açıkladı.

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  • 09.01.2022 12:02
  • Güncelleme: 09.01.2022 12:02
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi 2. dönem tamamen yüz yüze eğitme geçmeyi planlıyor
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız, ikinci dönemde tamamen yüz yüze eğitme geçmeyi planladıklarını açıkladı.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız, yaptığı açıklamada eylül ayında başladıkları yüz yüze eğitimi ikinci dönemde de devam ettireceklerini belirterek, bazı programlarda devam eden uzaktan eğitimin de yüz yüze yapılacağını söyledi. Rektör Yıldız, “Yeni eğitim ve öğretim yılında dönem başında korkularımız vardı Covid nedeniyle acaba ne olur diye. 20 Eylül tarihinde eğitim ve öğretime başlamıştık. Şükürler olsun şu ana kadar Covid nedeniyle hiçbir sınıfımızı kapatmadık. Sınıflarımızda bazen 1-2 vaka çıktı ama kapattığımız bir sınıf olmadı. Eğer herhangi bir sıkıntı olmazsa, Sağlık Bakanlığımız ve Milli Eğitim Bakanlığımız tarafından okulların kapatılması yönünde bir karar çıkmazsa biz ikinci dönem yine yüz yüze eğitime devam etmeyi düşünüyoruz. Bu dönem yüzde 40 civarında online, çevrimiçi programlar devam ediyordu. İkinci dönem tamamen yüz yüze eğitime geçmeyi düşünüyoruz. İnşallah herhangi bir sıkıntı çıkmaz. Biran önce salgın meselesinden ülkemiz de, dünyamız da kurtulur” şeklinde konuştu.

İHA

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