Kayseri’de korkutan patlama: 6 kişi yaralandı

Olay, Kayseri Hisarcık Mahallesi, Erciyes Bulvarı üzerinde sabah saatlerinde bir minibüs içinde meydana geldi. Minibüsün kaloriferi bilinmeyen bir sebeple patladı. Borulardan çıkan sıcak su 3’ü çocuk 6 kişinin yanmaya bağlı yaralanmasına sebep oldu.

İhbar sonrası sağlık ve itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi. Vücutlarında 2’nci derece yanıklar oluşan yaralılar, ilk müdahalenin ardından Kayseri Şehir Hastanesi’ne götürülerek tedavi altına alındı.

Bu arada polis de, olayla ilgili inceleme başlattı.