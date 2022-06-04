Sedat Kılınç İnşaat'a 'Yılın En İyi İnşaat Firması' ödülü

Sedat Kılınç İnşaat, Yılın En İyi İnşaat Firması ödülüne layık görüldü.

Kayseri’de yılın firmalarının belirlendiği Kayseri’nin Enleri Ödül Töreni’nde Sedat Kılınç İnşaat’ta ödüle layık görüldü. ’Yılın En İyi İnşaat Firması’ ödülünü değerlendiren Sedat Kılınç İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Sedat Kılınç, “Böyle bir organizasyon Kayseri’de ilk defa yapıldı. Bu organizasyonun devamını da bekliyoruz. Birçok sektör temsilcisi ciddi mücadeleler veriyor. Çalışıyorlar, uğraşıyorlar ve bu tür haberlerde iş dünyasını motive eden ödüller. Kayseri’de de bu tür organizasyonların yapılmasından dolayı çok memnun kaldık. Bizi yılın inşaat firması olarak değerlendirip, bizlere bu ödüle layık gören herkese çok teşekkür ediyorum. Sektörde yıllardır faaliyet gösteriyoruz. Bu mücadelemizle ciddi faaliyetler yapıyoruz. Hem ülke ekonomisine katkı sağlıyoruz hem de istihdama katkı sağlıyoruz. Bu mücadelenin de bu sembolik ödüllerle ödüllendirilmesi bizi motive ediyor. Daha çok çok çalışmaya da sebep oluyor. O yüzden bu tür organizasyonların yapılmasından memnunuz. Bizi de bu ödüle layık gördükleri için çok teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.

“İstihdama ve ekonomiye katkı sağlamaya devam edeceğiz” diyen Kılınç, “Bundan sonrada çalışmalarımız, hizmetlerimiz de devam edecek. Daha farklı, güzel projelerle şehrimizde insanlarımızın karşısına çıkacağız. İnsanları konut sahibi yapmak çok güzel bir duygu, insanların o mutluluğunu görmek bizi motive ediyor. Bundan sonrada inşallah şehrimiz için çalışmaya, istihdama ve ekonomiye katkı sağlamaya devam edeceğiz. İnşaat işin bir tarafı, üretim bir tarafı sosyal sorumluluk projelerine de yıllardır önem veriyoruz. Sportif faaliyetlere önem veriyoruz. Şehrimizin her tarafına katkı sağlamaya bugüne kadar olduğu gibi bundan sonrada devam edeceğiz” dedi.