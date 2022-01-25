Kayseri'de 'kar kuyusu' geleneği asırlardır yaşatılıyor

Kayseri'nin Hacılar ilçesinde sürdürülen 'kar kuyusu' geleneği asırlardır yaşatılmaya devam ediyor. Kışın kar ile doldurulan kuyular, yaz sıcağında vatandaşların imdadına yetişiyor. Geleneği sürdüren Halit Mutlu da, son yağan karın ardından kuyusunu karla dolduranlardan.

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  • 25.01.2022 10:51
  • Güncelleme: 25.01.2022 10:51
Kayseri'de 'kar kuyusu' geleneği asırlardır yaşatılıyor

Kent merkezine 12 kilometre uzaklıkta bulunan Hacılar ilçesinde bugünlerde farklı bir telaş var. Özellikle Yediağaç mevkiinde neredeyse her evin bahçesinde kar kuyusu bulunuyor. İlk zamanlarda insanların su sıkıntısını gidermek için açılan kuyuların, günümüze geldiğinde ise kullanım alanı değişti. Kışın karla doldurulan kuyular yaz sıcağında açılarak isteyenlere karla kaplı su dağıtılıyor. Bu kuyudan elde edilen suyla yapılan yemeğin ve çayın tadı da bir başka oluyor. 

Hacılar’da yaşayan emekli Halit Mutlu (55) da, asırlardır sürdürülen ‘kar kuyusu’ geleneğini yaşatanlardan. Bahçesindeki kuyuyu karla dolduran Mutlu, “Kışın kar yağmaya başlayınca aşırma ile karı kuyuya dolduruyoruz. Ve buradaki kar eriyip suyu ısınana kadar içme suyu olarak kullanıyoruz” dedi. 

Son zamanlarda ‘kar kuyusu’ geleneğinin unutulmaya yüz tuttuğunu anlatan Halit Mutlu, “Hacıların geneli olarak önceden kar atılırdı. Şebeke suyu geldikten sonra kar kuyularına kar atmamaya başladılar. Ben de bu gelenek bitmesin diye kar kuyularına kar atmaya devam ediyorum. Kuyular 6-7 metre derinliğinde oluyor. 7. ve 8’inci aylara kadar kar suyu kuyularda soğuk olur su ısınıncaya kadar içeriz” diye konuştu. 
“BAHÇE SULAMADA KULLANIYORUZ”

Kuyularda biriken kar suyunu içme suyu, yemek ve çay demlemede kullandıklarını belirten Mutlu, “Kar suyu ısınıncaya kadar içme suyu olarak kullanıyoruz. Havalarla birlikte su ısınınca, tarla sulamada tercih ediyoruz. Kuyudaki su bitince de sonbaharda kuyuyu temizleyip kar atmaya hazır hale getiriyoruz” dedi.

BGC

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