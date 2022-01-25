Kayseri'de, KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'a fahri doktora verilecek

Kayseri Üniversitesi senatosu, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a, “Uluslararası Ticaret ve Lojistik” alanında fahri doktora belgesi verme kararı aldı. 27 Ocak 2022 Perşembe günü KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, belgesini almak ve çeşitli programlara katılmak üzere Kayseri’ye gelecek. Kayseri Üniversitesi’nin 15 Temmuz Yerleşkesindeki Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek etkinlik saat 14.30’da başlayacak. Fahri doktora belgesi takdiminin ardından Tatar, “Mavi Vatan’da KKTC’nin Rolü” konulu konferans verecek.

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Kayseri Üniversitesi’ndeki programı kapsamında Mine Kar ve Cem Kar tarafından hazırlanan “Fotoğrafları ve Kendi Sözleri ile Yaşamı; Rauf Denktaş” sergisinin de açılışını yapacak. Sergide, KKTC kurucu Cumhurbaşkanı Denktaş’ın fotoğraf arşivinde yer alan 50 bin fotoğraf arasından özenle seçilen 250 fotoğraf yer alacak.