Kayseri’de ‘Kan Bağışı Kampanyası’ düzenleniyor

Kayseri Valiliği ve Türk Kızılay'ı işbirliğinde halkın kan bulma noktasında yaşadığı sıkıntılara son vermek ve ülkedeki kan ihtiyacına gönüllü kan bağışçılarıyla katkı sağlamak amacıyla 3 Ağustos Çarşamba günü 08:30 - 17:30 saatleri arasında Kan Bağısı Kampanyası yapılacak. Valilik hizmet binası içerisinde yapılacak Kan Bağışı Kampanyası öncesinde yapılan açıklamada, “Kan ihtiyacı bulunan hastaların sağlığına kavuşmalarına katkıda bulunmak için düzenlenen kan bağışı kampanyasına tüm duyarlı bağışçılarımız davetlidir” ifadelerine yer verildi.