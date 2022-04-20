Kayseri’de itikafa girilecek camiler belli oldu

. Kayseri Müftülüğü resmi internet sitesinde duyurulan listeye göre kent merkezi ve ilçelerde toplam 60 camide Müslümanlar bu ibadeti yerine getirebilecek.

Unutulmaya yüz tutan ibadetlerden olan itikaf, 5 vakit cemaatle namaz kılınan bir camide ibâdet niyetiyle inzivaya çekilme anlamına gelir. Kur’an ve Sünnet ile sabit olan itikaf, az sayıda kişi tarafından bilinen bir ibadet haline gelmiştir. Allah Teâlâ el Bakara Suresi 187. ayetinde; “Mescitlerde (camilerde) itikâf hâlinde iken kadınlarınızla ailevî münasebette bulunmayınız” buyurmaktadır.

Peygamber efendimiz de “İtikâfa giren kişi, günahları hapsedip, sevapların tümünü elde eden kişi gibi, kendisine sevaplar kazandıran kişidir” buyurmuştur. Peygamberimizin eşi Aişe (ra)’dan nakille, Peygamber efendimizin Medine’ye hicretinden sonra, ölünceye kadar her Ramazan’ın son 10 gününü itikâfta geçirdiği nakledilmiştir.

İTİKAFIN ŞARTLARI NELER?

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın paylaştığı bilgiye göre Ramazanın son 10 gününde camide girilen itikâf, sünnet-i müekkede’dir. Cemaatten biri itikâfa girince bu görev diğerlerinden düşmüş olur. İtikâfın şartları; niyet etmek, oruçlu olmak, itikâfı 5 vakit cemaatle namaz kılınan bir camide yapmaktır. İtikafa kadınlar da girebilir. Ancak cami yerine evinin namaz kıldığı bir odasında bu ibadetini yerine getirebilir. Ayhali ya da lohusa halindeyken itikafa geremezler.

CAMİDEN ÇIKMAK İTİKAFI BOZAR MI?

İtikâfa giren kimse camide yer, içer, uyur ve lâzım olan ihtiyaçlarını cami içinde giderir. Tuvalete gitmek, abdest almak ve gerekliyse gusül yapmak gibi tabii ihtiyaçları ile Cuma namazı başka yerde kılınıyorsa bulunduğu yerden çıkıp oraya gidebilir. Cenaze namazı ve hasta ziyareti için dışarı çıkamaz. Zorunlu haller dışında camiden çıkarsa itikâfı bozulur.

İtikafta olan kişinin eşi ile cinsel ilişkide bulunması da itikâfı bozar. Uyku halinde cünüplük ise bozmaz. İtikâfa giren kimse hayırlı ve iyi işler söylemeli, kötü sözlerden sakınmalıdır.

KAYSERİ ve İLÇELERİNDE İTİKAFA GİRİLEN CAMİLER

Kayseri’de Müslümanlar, Hacı Kılıç Camii başta olmak üzere il ve ilçeler genelinde 60 camide itikafa girebilecek. İtikaf ibadetinin yerine getirilebileceği camilerin listesi, Kayseri Müftülüğü’nün resmi internet sitesinde yayınlandı. Müslümanlar, 22 Nisan 2022 Cuma gününden itibaren izin verilen camilerde bu ibadetini yapabilecek.