Gürültü nedeniyle çıkan tartışmada komşusunu bıçaklayan sanıklara hapis cezası

16 Kasım 2021 tarihinde Kocasinan ilçesinde meydana gelen olayda iddiaya göre, aynı binada komşu olan E.K. ile Ü.A. arasında 'gürültü' nedeniyle yüzünden tartışma çıktı. Çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu Ü.A. ile E.K., birbirlerini bıçaklayarak yaraladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri tarafları gözaltına aldı. Tarafların birbirinden şikayetçi olması sonucu 'kasten adam öldürmeye teşebbüs etme' suçundan dava açıldı. Kayseri 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada tutuksuz müşteki sanıklar Ü.A. ile E.K. hazır bulundu. Birbirlerinden şikayetçi olan sanıklar beraatlarını talep etti.

Mahkeme heyeti sanıklardan Ü.A.'yı, 'kasten adam öldürmeye teşebbüs etme' suçundan 9 yıl 7 ay, 'tehdit' suçundan da 2 yıl 1 ay olmak üzere toplam 11 yıl 8 ay hapis cezası aldı. Mahkeme heyeti diğer müşteki sanık E.K.'nin ise, 'öldürmeye teşebbüs etme' suçundan 3 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi. Mahkeme, her iki sanığın da Yargıtay