Kayseri'de ilk olan KOCAFEST Festivali başlıyor

Kocasinan Belediyesi, Kocasinan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle gençlere yönelik düzenleyeceği Kocasinan Teknoloji Festivali (KOCAFEST) 8 Haziran Çarşamba günü Kadir Has Kongre Merkezi Spor Salon'unda başlıyor.

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  • 07.06.2022 12:40
  • Güncelleme: 07.06.2022 13:33
Kayseri'de ilk olan KOCAFEST Festivali başlıyor
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Kocasinan Belediyesi, Kocasinan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle gençlere yönelik düzenleyeceği Kocasinan Teknoloji Festivali (KOCAFEST) 8 Haziran Çarşamba günü Kadir Has Kongre Merkezi Spor Salon’unda başlıyor.

Ortaokul ve liseli öğrencilerden oluşan toplam 101 takımın, 11 farklı kategoride yarışacağı KOCAFEST için son çalışmaları kontrol eden Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, KOCAFEST ’ten TEKNOFEST’e uzanan festival ile geleceğin Türkiye’sini şekillendirilmesine katkı sağlayacaklarını belirterek, tüm Kayserilileri programa davet etti. Kocasinan İlçe Milli Eğitim Müdürü Bahameddin Karaköse ile birlikte Kadir Has Kongre Merkezi Spor Salon’unda hazırlıkların devam ettiği çalışmaları takip eden Başkan Çolakbayrakdar, teknolojinin kalbi Kocasinan’da atacağını belirterek; “Kadir Has Kongre Merkezi’nde İlçe Milli Eğitim Müdürümüzle 8 Haziran Çarşamba Günü saat 10:00’da başlayacak olan KOCAFEST’e hazırlığının son kontrollerini gerçekleştirdik. Ortaokul ve lise öğrencilerinin teknoloji tabanlı yapmış oldukları çalışmalarla 11 farklı kategoride hünerlerini sergileyecekler. KOCAFEST ’ten TEKNOFEST’e uzanan desteklerimizle geleceğin Türkiye’sini şekillendirmesine katkı sağlayacağız. Bu noktada İlçe Milli Eğitim Müdürümüzün şahsında emeği geçen öğretmenlerimize, milli eğitim camiasına teşekkür ediyorum. Onların vermiş olduğu katkıyla 101 takım, 11 kategoride yarışacak. 3 gün boyunca Kocasinan’da teknoloji rüzgarı esmiş olacak. Bütün hemşehrilerimizi, 8 Haziran Çarşamba günü saat 10:00’da Kadir Has Kongre Merkezi Spor Salon’unda başlayacak olan KOCAFEST’e davet ediyorum” ifadelerine yer verdi. Başkan Çolakbayrakdar, Türkiye’nin milli teknolojisini üreten bireyler yetiştirilmesi için gayret ettiklerini ve geleceğin inşasında bunun büyük bir rolü olacağını sözlerine ekledi.

KOCAFEST ’ten TEKNOFEST’e ve Türkiye’nin geleceğine giden yolda her zaman katkı sağlayan Başkan Çolakbayrakdar’a teşekkür eden Kocasinan İlçe Milli Eğitim Müdürü Bahameddin Karaköse ise; “KOCAFEST’e 11 kategoride 101 takım kıyasıya yarışacak. Çağımız, teknoloji ve dijital çağdır. Çocuklarımızı, bu çağa en yüksek şekilde hazırlamalıyız. Bundan dolayı bu etkinliklerin önemli ve değerli olduğunu düşünüyorum” diye konuştu.

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İHA

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