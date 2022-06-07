50. Yıl Dedeman İmamhatip Okulu yeni yerine taşınıyor

Çalışmaları inceleyen Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, 9 Haziran Perşembe günü saat 13.30’da 50. Yıl Dedeman İmamhatip Okulu Yeni Alan-Bina Taşınma ile Fen ve Teknoloji İmamhatip Proje Lisesi Protokol Töreni ile yine aynı gün saat 15.00’te 80 adet yeni iş makinesi ve aracın tanıtım törenini gerçekleştireceklerini söyledi.

Bu hafta birbiri ardına program düzenleyeceklerini söyleyen Başkan Dr. Palancıoğlu; “Bugün sabah programımıza erken başladık. Melikgazi olarak yoğun bir şekilde çalışmaya devam ediyoruz. Ekip arkadaşımızla birlikte sahadayız. Hulusi Akar’ın sonunda yeni tamamlamış olduğumuz ve Dedeman İmam Hatip ortaokulumuzu taşıyacağımız Kayseri’nin en büyük okulundayız. Burada son kontrollerimizi yapıyoruz. Burası çok nezih, çok güzel bir okul oldu. İnşallah 9 Haziran Perşembe günü saat 13.30’da 50. Yıl Dedeman İmamhatip Okulu Yeni Alan-Bina Taşınma ile Fen ve Teknoloji İmamhatip Proje Lisesi Protokol Törenini gerçekleştireceğiz. Mimarisiyle, konumuyla şehrimize yakışır bir okulu daha Melikgazi’mize kazandırıyoruz. Hayırlı olsun. Daha sonrasında yine aynı gün saat 15.00’te 80 tane yeni iş makinesi ve aracımızın tanıtım törenini yapacağız. Melikgazi Belediyemize 80’nin üzerinde yeni iş makinesi ve araç kazandırdık. Toplam maliyeti de 100 milyon TL’yi geçen bir yatırım. Belediyemizin çalışma şartları ve gücü bu şekilde artmış oldu. Cenab-ı Allah kaza bela vermesin. Bu araçlarla güzel hizmetler yapmaya devam edeceğiz. Tüm vatandaşlarımızı programlarımıza bekliyorum” dedi.

Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu, ayrıca Yıldırım Beyazıt Kentsel Dönüşüm Projesi Temel Atma Töreni, Kazancılar Çarşısı Yenilemesi Açılış Programı, Mimarsinan Evliyaları Anma ve Pilav Şenliği, 4 adet Kütüphane ve 3 adet Teknoloji Atölyesi Açılışı, Selçuklu Pazar Yeri ve Sosyal Tesisi Açılışı gibi 5 ayrı program daha yapılacağını hatırlattı.