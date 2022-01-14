Kayseri'de hırsızlık operasyonu

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği, hırsızlıktan aranan 8 şüpheliyi yakalama çalışmaları kapsamında, Kayseri'de bir müstakil evde arama gerçekleştirdi. Operasyonlarda hurdacılık yaptığı belirtilen Suriye uyruklu firari M.M gözaltına alındı. Şüpheli M.M'nin bir işyerinden 400 bin TL, bir bağ evinden 10 bin TL ve bir ikametin bodrumundan 4 bin TL değerinde malzeme çalarak hırsızlık olaylarına karıştığı belirtildi.

Aramalarda 1 adet av tüfeği, 1 adet hızar motoru, 2 adet dizüstü bilgisayar, 3 adet tablet bilgisayar, 1 adet akü ve amfi, 3 adet kamyon motoru bloku ve 4 adet kayak ayakkabısı ele geçirildi. Eşyalar, sahiplerine teslim edildi.

Diğer şüphelilerden E.S, C.Y, Ö.D, F.Ö, M.Ş ve A.D'yi yakalama çalışmaları sürüyor.