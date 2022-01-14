Başkan Özdoğan'dan Ankara çıkarması

Hacılar Belediye Başkanı Av. Bilal Özdoğan, Ankara'daki temasları çerçevesinde AK Parti Grup Başkan Vekili Mustafa Elitaş, AK Parti Kayseri Milletvekilleri Taner Yıldız, İsmail Emrah Karayel, İsmail Tamer ve birçok bürokratı ziyaret etti. İlçeye yapılacak olan yatırımları yakından takip ettiklerini belirten Özdoğan, 2022 yılının da yatırımlarla dolu bir yıl olacağını söyledi.

PAYLAŞ
  • 14.01.2022 11:48
  • Güncelleme: 14.01.2022 16:48
Başkan Özdoğan'dan Ankara çıkarması
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Hacılar Belediye Başkanı Av. Bilal Özdoğan, Ankara’daki temasları çerçevesinde AK Parti Grup Başkan Vekili Mustafa Elitaş, AK Parti Kayseri Milletvekilleri Taner Yıldız, İsmail Emrah Karayel, İsmail Tamer ve birçok bürokratı ziyaret etti. İlçeye yapılacak olan yatırımları yakından takip ettiklerini belirten Özdoğan, 2022 yılının da yatırımlarla dolu bir yıl olacağını söyledi.

Hacılar Belediyesi’nin devam eden ve hayata geçireceği projeler için Ankara’da bir dizi temaslarda bulunan Başkan Özdoğan, bu manada Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde AK Parti Grup Başkan Vekili Mustafa Elitaş, AK Parti Kayseri Milletvekilleri Taner Yıldız, İsmail Emrah Karayel ve İsmail Tamer’i ziyaret etti. Başkan Özdoğan, iki günlük Ankara ziyaretinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Fatma Varank, TBB ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, TBB Genel Sekreteri Birol Ekici, İlbank Genel Müdürü Yusuf Büyük, DSİ Strateji Geliştirme Daire Başkanı Halis Bostan, İçişleri Bakanlığı Destek Hizmetleri Daire Başkanı Serdar Kartal, Karayolları Genel Müdürlüğü Taşınmazlar Daire Başkanı Abdullah Alemdaroğlu’nu da ziyaret ederek ilçede devam eden projeler hakkında görüşmelerde bulundu. Yaptığı temaslar hakkında bilgi veren Başkan Özdoğan, “İlçemiz adeta altın çağını yaşıyor. Görevde olduğumuz süre zarfında devletimiz, belediyemiz ve hayırseverlerimizin destekleriyle ilçemize yaklaşık 377 milyonluk yatırım kazandırdık. Birçok projeyi tamamladık. Bir kısmında ise çalışmalar devam ediyor. Çok kıymetli Bakanlarımız, Milletvekillerimiz ve diğer kurumlarımız her zaman bizlere destek oluyorlar, kendilerine teşekkür ediyorum. Yürüttüğümüz projelerin durumlarını değerlendirmek için gittiğimiz Ankara’da sağ olsunlar bürokratlarımız bizleri çok iyi karşıladılar ve misafir ettiler. Elimiz dolu olarak geldik. Devlet ve millet el ele vererek ilçemizin gelişimi için gayretle çalışıyoruz, çalışmaya da devam edeceğiz” dedi.

galeri
galeri
galeri
galeri

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Başkan Büyükkılıç'ın esnaf ziyaretleri sürüyor

Başkan Büyükkılıç'ın esnaf ziyaretleri sürüyor

Jandarma 513 faili meçhul hırsızlık olayını aydınlattı

Jandarma 513 faili meçhul hırsızlık olayını aydınlattı

Muharrem İnce'den Kılıçdaroğlu'na 'terörist' tepkisi: 'Niye kınayamıyorsun'

Muharrem İnce'den Kılıçdaroğlu'na 'terörist' tepkisi: 'Niye kınayamıyorsun'

Kayseri'de 129 yasaklı ırk köpek kayıt altına alındı

Kayseri'de 129 yasaklı ırk köpek kayıt altına alındı

Protokolden Kepez çıkarması

Protokolden Kepez çıkarması

Merkez Halk Kütüphanesi 00.00'a kadar açık

Merkez Halk Kütüphanesi 00.00'a kadar açık

Çok Okunanlar
1
3 kişinin öldüğü dehşet anları kamerada

3 kişinin öldüğü dehşet anları kamerada

2
Kayseri'de sokak ortasında dehşet: 2 ölü, 1 yaralı

Kayseri'de sokak ortasında dehşet: 2 ölü, 1 yaralı

3
Amca çocuklarının miras kavgası: 2 ölü 2 yaralı

Amca çocuklarının miras kavgası: 2 ölü 2 yaralı

4
En son 28 yıl önce görünen bitkiler Kayseri'de yeniden gözlemlendi

En son 28 yıl önce görünen bitkiler Kayseri'de yeniden gözlemlendi

5
Kaski'den İncesu ilçesine 9 milyonluk yatırım

Kaski'den İncesu ilçesine 9 milyonluk yatırım

6
Noeli eğlenceli baloyla kutladılar(!)

Noeli eğlenceli baloyla kutladılar(!)

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Talasgücü Belediyespor sezonun ikinci yarısı için kampa girdi

Talasgücü Belediyespor sezonun ikinci yarısı için kampa girdi

Milletvekili Ataş: '8 bin doktor yurt dışına gidiyor'

Milletvekili Ataş: '8 bin doktor yurt dışına gidiyor'

DAHA FAZLA
Riskli Alanda Kentsel Dönüşüm İçin Düğmeye Basıldı

Riskli Alanda Kentsel Dönüşüm İçin Düğmeye Basıldı

Aralık ayında 4 bin 628 ev satıldı

Aralık ayında 4 bin 628 ev satıldı

Yeşil bir Bünyan için çalışmalar sürüyor

Yeşil bir Bünyan için çalışmalar sürüyor

Kayserispor'da yeni transferlerin lisansı çıktı

Kayserispor'da yeni transferlerin lisansı çıktı

Kayserispor'un Ziraat Türkiye Kupası'ndaki rakibi belli oldu

Kayserispor’un Ziraat Türkiye Kupası’ndaki rakibi belli oldu