Kayseri’de gençlik ve spor festivali düzenlenecek

Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nde faaliyet gösteren Spor A.Ş. tarafından, Üniversite Gençlik Spor Festivali düzenlenecek. Festival, Anadolu Harikalar Diyarı Spor Tesislerinde gerçekleşecek. 21-28 Mayıs tarihleri ve üniversite öğrencileri arasında gerçekleşecek olan festivalde, masa tenisi, tenis, plaj voleybolu, basketbol ve ayak tenisi olmak üzere 5 farklı branşta müsabakalar gerçekleşecek.

SON KAYIT 18 MAYIS

‘Takımını Kur, Gençlik Festivali’nde Yerini Al’ sloganıyla ücretsiz olarak düzenlenecek etkinliğe son kayıt tarihi 18 Mayıs olarak belirlenirken, kayıt için kayıt formu, kimlik fotokopisi, öğrenci kartı veya öğrenci belgesi yeterli olacak. Festival ile alakalı detaylı bilgi almak ve kayıt yaptırmak isteyenler, 0549 696 00 38 numaralı telefon üzerinden irtibata geçerek ya da Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. Tesisleri’ni ziyaret ederek işlemlerini gerçekleştirebilecek.

ÖDÜL TÖRENİNDE GECE YOLCULARI SAHNE ALACAK

Üniversite Gençlik Spor Festivali sonunda müsabakalarda dereceye girenlere ödüllerinin takdim edileceği ödül töreni düzenlenecek. Talas Paraşüt İndirme Alanı’nda 29 Mayıs saat 20.00’de düzenlenecek ödül töreninde Gece Yolcuları Grubu sahne alacak. Konser, tüm vatandaşlar için ücretsiz olacak.