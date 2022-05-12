Semt pazarında güncel fiyatlar

Kayseri merkez Kocasinan ilçesi Sahabiye Mahallesi’nde kurulan Perşembe Pazarı’nda vatandaşlar mutfak alışverişi yapıyor. Pazar tezgâhlarında bulunan sebze ve meyvelerin önceki hafta ve şu anki fiyatları şu şekilde: “Domates 15 liradan 12 liraya, salatalık 5 liradan 4 liraya, karpuz 12,5 liradan 8,5 liraya, marul tanesi 10 liradan 5 liraya, erik kilosu 30 liradan 20 liraya düştü.

Geçen haftaya göre fiyatı yükselen meyve ve sebzelerin fiyatları ise: “kabak kilosu 5 liradan 6 liraya, limon kilosu 5 liradan 6,5 liraya, çilek kilosu 20 liradan 25 liraya, kemer patlıcan kilosu 10 liradan 12 liraya, patates kilosu 7,5 liradan 8 liraya satıldı.

Fiyatı geçen haftaya göre değişmeyen sivri biber kilosu 10 liradan, yeşil soğan (bağ) 3,30 liradan, yeşillikler (bağ) 3,30 liradan, yeşil fasulye kilosu 15 liradan, kuru soğan 5 liradan satılmaya devam etti.

Pazar tezgahlarında satılan diğer meyve ve sebzelerin fiyatları ise şu şekilde: “Elma kilosu 10 liradan, portakal kilosu 6,5 liradan, kayısı ve muz kilosu 20 liradan, satıldı.