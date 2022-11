Kayseri’de ‘Gençlik ve Aile Çalıştayı’

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Kayseri Valiliği, Talas Belediyesi, Erciyes Üniversitesi, Kayseri Üniversitesi ve Cihannüma Dayanışma Derneği Kayseri İl Temsilciliği’nin paydaşları olduğu ‘Gençlik ve Aile Çalıştayı’ düzenlendi. Kayseri Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleşen çalıştaya, Millî Eğitim Bakan Yardımcısı Nazif Yılmaz, önceki dönem Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlarından Kayseri Milletvekili Taner Yıldız, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Cumhuriyet Başsavcısı Habib Korkmaz, Kayseri İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yüksel Yiğit, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, İl Milli Eğitim Müdürü Ayhan Teltik, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Serdar Öztürk, Cihannüma Dayanışma Derneği Genel Başkanı Rıza Yorulmaz ve çok sayıda öğrenci ile genç katıldı.

“KAYSERİ’MİZE DE BU YAKIŞIR”

Gençlik ve Aile Çalıştayı açılışında konuşan Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Cihannüma Derneği Genel Başkanı ve Kayseri Temsilcisi’ni tebrik ederek, “Böyle önemli ve anlamlı bir çalışmaya imza attıkları için kendilerine teşekkür ediyorum. Hakikaten yerel yönetimin sivil toplum teşkilatlarının, eğitim birimlerinin ve mülki idarenin dayanışmasının en güzel örneklerinden biri sergileniyor. Kayseri’mize de bu yakışır” dedi.

İnsanı yaşat ki devlet yaşasın felsefesiyle her alana uzanma yönünde gayret gösterdiklerini dile getiren Başkan Büyükkılıç, “Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve 16 ilçe belediyesi olarak bizler dayanışma içerisinde şehrimizi sadece imar etmek, altyapı çalışmalarıyla buluşturmak yerine onlarla birlikte kültürel, sosyal, sportif alanda kısacası ’İnsanı yaşat ki devlet yaşasın’ felsefesiyle her alana uzanmak, onun ucundan tutmak en azından o konuları sahiplenme yönünde gayret gösteriyoruz. Bu tür çalışmaları çok önemsiyor, Kayseri’mizde sivil toplum teşkilatlarının yaptığı her çalışmaya mutlaka destek veriyoruz. İyi bir noktaya doğru gidiyoruz ama gerek aile gerek gençlikle ilgili tahribat konusunda bizim daha dinamik daha diri daha gayretli olmamız gerektiğini de ifade ediyorum. Üzerimize ne düşüyor ise yapma yönünde daha fazla çalışma yapmamız gerektiğini de paylaşmak istiyorum. Gençlerimizi eğitmek, okutmak yetmez onu beslemek, manevi kültürle bezendirmek bizim olmazsa olmazımız olmalıdır. Yaptığımız çalışmalar meyvesini veriyor, takdire şayan sonuçlar ortaya çıkıyor. Aile Akademisi Eğitimleri ile Kayseri’nin ilçelerinde tam 2 bin 550 çifte ulaşmış bulunmaktayız. Her alanda onları eğitmeye, yetiştirmeye özen gösteriyoruz. Anne ve Gençlik Akademisinde anneler ve gençlere ulaşma yönünde gayret gösteriyoruz. Mutlu Evlilik Akademisi çalışmalarımız ile ki yedincisini düzenliyoruz, tam 10 bin kişiye eğitim vermiş durumdayız. Değer Gençlik Projemiz ile Sayın Cumhurbaşkanımızın elinden hem ödül aldık hem de bu alanda on binlerce yavrumuza ulaşmak suretiyle gençlerimizin değerlerimize sahip bir anlayış içerisinde yetişmeleri konusunda gayretlerimizi gösterdik. 10 kütüphanemiz ile gençlerimize eğitici imkân sağlamak suretiyle kendilerini yetiştirmeleri bağlamındaki çalışmalarımız ile gayretlerimizi gösterdik. Yapılan çalışmalar saymakla bitmez” diye konuştu.

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Nazif Yılmaz da kuşaklar arası eğitimin gerçekleştirilip gençlerin büyüklerle buluşturulduğunda bu çalıştayların daha verimli olacağını belirtti.

Cihannüma Derneği Genel Başkanı Rıza Yorulmaz ise Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, ERÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, KAYÜ Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa ve Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın’a teşekkür etti.

“ÖYLE BİR YÜREK GÖSTERDİ Kİ…”

Cihannüma Dayanışma Derneği Kayseri İl Başkanı Fevzi Konaç da, “Tüm Türkiye’den 38 üniversiteden 130 akademisyen ve sivil toplum örgütü temsilcisinin Kayseri’ye gelmesinden, bu güzel hayırlı çalışmanın inşa edilmesinden öyle bir yürek gösterdi ki, bugün bu programı yapıyorsak öncelikle Sayın Valimiz ve Büyükşehir Belediye Başkanımızın önemli katkılarını burada ifade etmek benim için borçtur” diye konuştu.

Panelde, Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa moderatörlüğünde, Üsküdar Üniversitesi Kurucu Rektörü Prof. Dr. Nevzat Tarhan’ın ‘Değişen Dünya’da Gençlik’ İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Saffet Köse’nin ‘Modernite ve Aile’, Prof. Dr. Orhan Koçak’ın ‘Teknoloji Bağımlılığı ve Gençlik’ ve Dr. Şöhret Karaduman’ın ‘Aile, Ahlak ve Değerlerin İfsadı’ konularında söyleşileri gerçekleştirildi.