Organ Bağışını Artırmak Amacıyla Farkındalık Etkinliği Düzenlendi

3-9 Kasım Organ Bağışı Haftası etkinlikleri çerçevesinde toplumda organ bağışı hakkında bilgi düzeyini arttırmak ve vatandaşları organ bağışına teşvik etmek amacıyla Kayseri Şehir Hastanesi Konferans Salonunda farkındalık etkinliği düzenlendi.

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  • 05.11.2022 11:14
  • Güncelleme: 05.11.2022 11:23
Organ Bağışını Artırmak Amacıyla Farkındalık Etkinliği Düzenlendi
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

3-9 Kasım Organ Bağışı Haftası etkinlikleri çerçevesinde toplumda organ bağışı hakkında bilgi düzeyini arttırmak ve vatandaşları organ bağışına teşvik etmek amacıyla Kayseri Şehir Hastanesi Konferans Salonunda farkındalık etkinliği düzenlendi.

Etkinliğin açış konuşmasında İl Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Erşan; “Türkiye’de şu an 25 bin civarında organ bekleyen vatandaşımız var. Kayseri’de ise çoğunluğu böbrek nakli olmak üzere 615 civarında organ bekleyen vatandaşımız bulunmaktadır. Beyin ölümü gerçekleşen bir vatandaşımızın organları 8 kişiye can olmaktadır. Eski Diyanet İşleri Başkanlarımızdan Prof. Dr. Mehmet Görmez’in organ bağışı için ’Candan cana yapılacak en büyük sadakadır’ sözü konunun ehemmiyetini en güzel şekilde anlatmaktadır. Maalesef organ bağış sayılarımızı değerlendirdiğimizde nakil için bekleyen hastalarımızın umutlarını canlı tutacak seviyelerde olmadığını görmekteyiz. Organ bağışını arttırmak için hepimizin el birliği ile sürece katkı sağlamamız gerekmektedir” dedi.

Konuşmasında kentte gerçekleştirilen nakillere de yer veren Erşan; “Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneleri bugüne kadar organ nakli konusunda ciddi başarılar sağlamış, çok kıymetli işlere imza atmışlardır. Kayseri Şehir Hastanesi ile ilgili de bir müjde vermek istiyorum. Şehir Hastanesi’nde ilk kez yakın zamanda 2 adet başarılı böbrek nakli ameliyatı gerçekleştirildi ve hastalarımız şuan gayet iyi durumdalar. Ayrıca planlanan 2 ameliyatımız daha var. Bunların yanında kornea ve ilik nakillerimiz de devam ediyor. Karaciğer nakli içinde Bakanlığımızdan gereken izinleri aldık. Gerekli şartlar sağlandığı takdirde karaciğer naklini Kayseri Şehir Hastanemizde gerçekleştireceğiz. Temennimiz tüm vatandaşlarımızın organ bağışı noktasında bizlere destek vermesidir. Emeği geçen hocalarımıza ve ekiplerimize huzurunuzda teşekkür etmek isterim” ifadelerini kullandı.

Erciyes Organ ve Doku Nakli Vakfı Başkanı Mahmut Hiçyılmaz’ın konuşması ile devam eden programda, Erciyes Üniversitesi Genel Cerrahi Anabilim Dalından Doç. Dr. Tutkun Talih ve Kayseri Şehir Hastanesi Üroloji Anabilim Dalından Doç. Dr. Mert Ali Karadağ’da sunumlarını gerçekleştirdiler. Program, organ bağışı ile hayata yeniden tutunan Sağlık Müdürlüğü personeli Yener Yeter’in yaşadığı süreci ve organ bağışı konusundaki düşüncelerini paylaştığı konuşmasıyla sona erdi.

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İHA

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