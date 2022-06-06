Kayseri'de engelli vatandaşları anlamak adına 2'inci Empati Parkuru kuruldu

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Besime Özderici Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi tarafından geçtiğimiz haftalarda farkındalık oluşturmak adına bir alışveriş merkezine kurulan Empati Parkurunun ikincisi Kayseri Kalesi’ne kuruldu.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür A.Ş. (KAYMEK) bünyesindeki Huzur Çınarı Aile Danışmanlık ve Rehberlik Merkezi’nin uygulamaya koyduğu ‘Sırdaşın Olayım’ isimli psikolojik destek projesi ile Besime Özderici Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi’nin özel engelli vatandaşlar ile empati kurulmasını amaçlayan ‘Empati Parkuru’ etkinlikleri, tarihi Kayseri Kalesi’nde yapıldı. Etkinliklerde Büyükşehir Belediyesi İşletmeler ve İştirakler Daire Başkanı Cenani Ayaydın, KAYMEK Huzur Çınarı Aile Danışmanlık ve Rehberlik Merkezi ile Besime Özderici Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi yetkilileri ile üniversiteli gönüllü öğrenciler yer aldı.

‘ETKİNLİKLERE HER 10 VATANDAŞTAN 8’İ DUYARLILIK GÖSTERİYOR’

KAYMEK Huzur Çınarı Aile Danışmanlık ve Rehberlik Merkezi’nin ‘Sırdaşın Olayım’ adlı projesinin tanıtıldığı etkinlikte Besime Özderici Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi tarafından, görme, işitme ve bedensel engellileri anlamak için oluşturulan ‘Empati Parkuru’nda, çoğunluğu genç ve çocuklardan oluşan vatandaşlara, farkındalık sağlandı. Empati parkurunda gözleri bağlanan, kulakları kapatılan ve tekerlekli sandalyeye oturtulan vatandaşlar, engelli vatandaşların yaşadıklarını anlamaya ve empati kurmaya çalıştı. Parkur deneyimini yaşayan vatandaşların ortak izlenimleri, “Çok zor. Onlara yardım edeceğim. Onlar her gün yaşıyor” şeklinde oldu. Etkinlikte gönüllü olarak görev alan Erciyes Üniversitesi Mimarlık Fakültesi öğrencileri, insanların bir engellinin günlük yaşadıklarını anlamanın, bunları hissederken onların yanında olarak yardımcı olmanın kendilerini çok mutlu ettiklerini söyledi. Etkinliğe her 10 kişiden 8 kişinin duyarlılık gösterdiğini belirten öğrenciler “Engelliler için farkındalık yaratmak için empati parkurunda yardımcı olmaya geldik. Burada gönüllü olmak bizim için çok gurur verici bir şey. Kayseri Büyükşehir Belediyesi Besime Özderici Engelsiz Yaşam Merkezi’ne teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştular.