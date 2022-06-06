Kayseri'de 10 hırsızlık olayının faili yakalandı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekiplerinin hırsızlık olaylarının önlenmesi amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. 3 farklı hırsızlık olayından araması olan şüpheli düzenlenen operasyonla yakalandı. Aynı şüphelinin, 7 faili meçhul hırsızlık olayının da zanlısı olduğu anlaşıldı. Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardında adliyeye sevk edilecek.