Beldenin su ihtiyacı güneş enerjisi sistemi ile karşılanıyor

Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesine bağlı 2 bin 200 nüfuslu Belekçehan beldesine kurulan güneş enerji sistemi ile günlük 50 kilovatsaat elektrik üretilirken beldenin su ihtiyacı da bu sistemle karşılanıyor.

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  • 06.06.2022 10:36
  • Güncelleme: 06.06.2022 10:36
Beldenin su ihtiyacı güneş enerjisi sistemi ile karşılanıyor
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Yozgat’ın Akdağmadeni ilçesine bağlı 2 bin 200 nüfuslu Belekçehan beldesine kurulan güneş enerji sistemi ile günlük 50 kilovatsaat elektrik üretilirken beldenin su ihtiyacı da bu sistemle karşılanıyor.

Yenilenebilir enerji kaynaklarından biri olan güneş enerjisi sisteminin kullanımın hızla yaygınlaştığı ülkede Yozgat’ın Akdağmadeni ilçesine bağlı Belekçehan beldesi de 141 panelden oluşan güneş enerji sistemini kurdu.

Güneş enerji sistemi ile elde edilen elektrikle beldenin ihtiyacı olan su, 8 kilometre uzaklıktaki su kuyularından pompa yardımıyla belde halkının evlerine taşınmaya başlandı. Kurulan sistemle günlük 50 kilovatsaat saat elektrik üreten Belekçehan beldesi, bu sayede suyun beldeye taşınmasındaki maliyeti yüzde 96 oranında düşürürdü ve aylık 40 bin TL’lik enerji giderini güneş enerji panelleriyle karşılamaya başladı. Düşük maliyetle beldeye getirilen su, vatandaşın cebine de olumlu yansıyor.

Belde halkının içme suyunun 8 kilometre uzaklıktaki su kuyularından pompalar yardımıyla beldeye ulaştırıldığını söyleyen Belekçehan Belediye Başkanı Şahin Arısoy, “Kasabamız 2 bin 200 nüfus sahip. Biz güneş enerji sistemini yaptırmadan önceki derin su kuyularından çekerek kasabaya verdiğimiz suyun enerji maliyeti 30 ila 40 bin TL arasındaydı. Bu sistemi faaliyete geçirdikten sonra enerji ve giderlerimizde yüzde 96’ya varan bir tasarruf elde ettik. Bu kadar uzaklıktan güneş enerji sistemi ile yenilenebilir enerji ile elektrik enerjisi üreterek bizi maddi yönden olumlu etkiledi. Tasarrufa önem veriyoruz. Her alanda olduğu gibi elektrik enerjisinden de tasarruf ederek belediyemize katkı sağlamış durumdayız. Yaptığımız bu tesis 141 panelden oluşuyor ve 50 kilovatsaat saat elektrik üretmektedir. 50 kilovatsaat saatlik elektrikle bizim 7 tane su pompamıza yetecek kadar elektrik üretmektedir. Biz derin su kuyularından 7 tane kuyumuzdan çıkartıyoruz ve bin 447 rakıma buradan pompalıyoruz. Güneş enerjisi panellerinden elde edilen enerji ile bin 447 rakıma basarak kasabamızın suyunu veriyoruz ve su ihtiyacımızı böyle gideriyoruz” dedi.

Yenilenebilir enerji kaynaklarını farklı alanlarda kullanımını yaygınlaştırmak ve enerji verimliliğini artırmak istediklerini belirten Başkan Arısoy, “Biz yenilenebilir enerji kaynaklarını faaliyete geçirmekle hem kendi bütçemize katkı sağlamış hem de geleceğimizin dünyasındaki kirliliği önlemiş oluyoruz ve tasarrufu her alana yaygınlaştırarak hem çocuklarımıza hem de çevreye örnek oluyoruz. Sulama ve kullanma suyunda faaliyete geçirilen ve dönüştürülebilen enerji kaynakları hem maliyet açısından düşük hem de azımsanamayacak kadar bütçemize katkılar sağlıyor. Daha önce elektrik enerjisine harcadığımız parayı güneş enerji sisteminden elde ettiğimiz elektrikle maliyetini düşürerek o parayı belediyemizdeki hizmetlerin yapımında kullanmaya başladık. Bu da bizi rahatlattı. Ayda 40 bin lira hizmete para ayırmaya başladık. Su maliyeti açısından düşük maliyetle elde ettiğimiz suyu vatandaşa da düşük maliyetle veriyoruz. Sudaki KDV oranımızı da düşük maliyetten dolayı % 1’e indirdik. Çevrenin en ucuz su veren belediyelerinden bir tanesiyiz" şeklinde konuştu.

İHA

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