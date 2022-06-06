OSB'de kaza: 7 yaralı
Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'nde meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralandı.
- 06.06.2022 10:20
- Güncelleme: 06.06.2022 10:20
Kaza, OSB 18. Cadde üzerinde sabah saatlerinde meydana geldi. İki işçi servisi çarpıştı. Kazada 7 kişi yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi burada yaptı.
Yaralılar, Kayseri Şehir Hastanesi, Kayseri Devlet Hastanesi ve özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Olay yerinde inceleme yapan polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.
1ha
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