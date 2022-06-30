Kayseri'de doktorlar 2 günlüğüne greve gitti

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  • 30.06.2022 11:55
  • Güncelleme: 30.06.2022 11:55
Kayseri'de doktorlar 2 günlüğüne greve gitti

Doktorlar 2 günlük grev kararı aldı. Kayseri Devlet Hastanesi’nde sendika üyesi doktorlar, randevusuz hastalara bakmıyor. Acil Servislerde ise aksama olmadığı ifade edildi. 

Sağlık Bakanlığı’nın 30 Haziran 2021 tarihinde yayınladığı Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliği’nin yıl dönümünde doktorlar 30 Haziran ve 1 Temmuz tarihlerinden grev kararı aldı. Yönetmelikle ifade özgürlüğü ve görüş açıklama haklarının sınırlandırıldığını iddia eden doktorlar, acil servisler dışında iş yavaşlattı. 

2 gün sürecek greve, Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu (AHEF), Aile Hekimliği Çalışanları Sendikası (AHESEN), Birlik Dayanışma Sendikası, Genel Sağlık İş Sendikası, Hekim Birliği Sendikası, Hekimsen, Kamu Diş Hekimleri Derneği (KADHED), Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası, Tabib-Sen, Türk Diş Hekimleri Birliği (TDB), Türk Diş Hekimleri Birliği ve Türk Tabibler Birliği üyesi doktorlar destek veriyor. 
Kayseri Devlet Hastanesi’nde grev nedeniyle randevulu hasta dışında, diğer hastalara bakılmaması nedeniyle vatandaşlar mağdur oldu. Acil Servislerde ise doktorların görevlerini aksatmadan yürüttükleri ifade edildi.

1ha

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