Kayseri'de de 5. dalga hissedilmeye başladı

Uyarı Kayseri Sağlık Müdürü Ali Ramazan Benli'den geldi. Koronavirüs artış hızına dikkat çeken Benli, Kayseri'de de 5. Dalganın hissedilmeye başlandığını açıkladı. 

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  • 14.01.2022 10:47
  • Güncelleme: 14.01.2022 10:47
Kayseri'de de 5. dalga hissedilmeye başladı

Yaklaşık 2 yıldır tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgınının etkilerini azaltmak için her kademede mücadele devam ediyor. Son Koranavirüs’ün Omicron varyantının Türkiye’de de görülmesiyle vakalarda hızlı bir yükseliş yaşanmaya başladı. Kayseri’de de açıklanan risk haritasına göre bir önceki haftaya oranla vaka sayısı yükselişte. Sağlık Müdürü Ali Ramazan Benli de, sosyal medya hesabından 5. dalga uyarısı yaptı. 
Açıklamasında kentteki vaka sayısını vermeyen Benli, “İlimizde 5. dalga hissedilmeye başlandı. Özellikle ek hastalığı olan bireylerin toplu alanlarda bulunmaması, hareketliliği azaltmaları ve mutlaka hatırlatma dozlarının yaptırmaları önemlidir. Omicron’un bulaş hızının önceki varyantlardan daha fazla olduğunu biliyoruz” ifadelerine yer verdi.

BGC

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