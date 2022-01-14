Büyükkılıç Develi'de kadınlarla buluştu

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, AK Parti Kayseri İl Kadın Kolları'nın Develi'de gerçekleştirdiği 'Ahde Vefa Programı' dolayısıyla ilçeyi ziyaret ederek, partililer ve vatandaşlarla bir araya geldi.

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  • 14.01.2022 10:43
  • Güncelleme: 14.01.2022 10:45
Büyükkılıç Develi'de kadınlarla buluştu
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Develi’deki AK Parti Kadın Kolları Ahde Vefa Programı’na Başkan Büyükkılıç’ın yanı sıra Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, AK Parti Kayseri İl Kadın Kolları Başkanı Emine Timuçin, AK Parti Develi İlçe Başkanı Osman Turan ile il ve ilçe kadın kolları üyeleri katıldı.
AK Parti Kayseri İl Kadın Kolları ile ilçe kadın kolları üyelerinin yer aldığı programda kadın kolları üyelerini ‘Olmazsa olmaz’ olarak niteleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, AK Parti Kadın Kolları üyelerinin yılmadan hizmet etmeyi sürdürdüklerini dile getirerek, “Sizler fedakâr hanımefendiler, davamızın olmazsa olmazı olarak, hep vurguladığımız ‘durmak yok, yola devam’ diyorsunuz da ben koşmaya devam diyorum koşmaya. Çünkü haklı bir davanın savunucusuyuz” dedi.
“EKİPLERİMİZLE BERABER GECE GÜNDÜZ KOŞTURUYORUZ”

Büyükkılıç, programda yaptığı konuşmada, “Her biri birbirinden gayretli temsilcileriyle, muhtarlarıyla, mahalle sakinleri ile adeta Develi’mizin yüz akı olacağız. Sizleri mahcup etmemeye, sizlere layık olmaya özen göstereceğiz. Gece, gündüz demiyoruz. Sizlerin bir evladı olarak sizlere layık olma yolunda ekiplerimizle beraber gece gündüz koşturuyoruz” diye konuştu.
“DEVELİ’MİZE YAKIŞANI YAPACAĞIZ”

Başkan Büyükkılıç, 16 ilçeyi birbirinden ayırt etmediklerini, bu kapsamda gerçekleştirdikleri hizmetlerle Develi’ye yakışan projeleri hayata geçireceklerini ifade etti.
AK Parti Kayseri İl Kadın Kolları Başkanı Emine Timuçin ise yaptığı konuşmada, her türlü şartlara ve kara, kışa rağmen teşkilat ruhunu taşıyan tüm kadınlara teşekkür etti.

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