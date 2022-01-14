Ücretli çalışan sayısı yıllık yüzde 8,8 arttı

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı 2021 Kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 8,8 arttı.

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  • 14.01.2022 10:08
  • Güncelleme: 14.01.2022 10:16
Ücretli çalışan sayısı yıllık yüzde 8,8 arttı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı 2021 Kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 8,8 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2021 yılı Kasım ayı ücretli çalışan istatistiklerini açıkladı. Buna göre, sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı 2021 Kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 8,8 arttı. Ücretli çalışan sayısı bir önceki yılın aynı ayında 12 milyon 754 bin 93 kişi iken, 2021 yılı Kasım ayında 13 milyon 880 bin 830 kişi oldu.

Ücretli çalışanların alt detaylarına bakıldığında; 2021 yılı Kasım ayında ücretli çalışan sayısı yıllık olarak sanayi sektöründe yüzde 7,4, inşaat sektöründe yüzde 8,7 ve ticaret-hizmet sektöründe yüzde 9,8 arttı.

Ücretli çalışan sayısı aylık yüzde 0,8 arttı

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı 2021 Kasım ayında bir önceki aya göre yüzde 0,8 arttı.

Ücretli çalışanların alt detaylarına bakıldığında; 2021 yılı Kasım ayında ücretli çalışanlar aylık olarak sanayi sektöründe yüzde 0,6, inşaat sektöründe yüzde 0,8 ve ticaret-hizmet sektöründe yüzde 0,8 arttı.

İHA

Kayseri Gündem
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