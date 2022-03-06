Kayseri'de cinayet zanlıları yakalandı

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bir kişinin silahla vurularak öldürüldüğü olayla ilgili 4 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

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  • 06.03.2022 14:48
  • Güncelleme: 06.03.2022 16:49
Kayseri'de cinayet zanlıları yakalandı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde bir kişinin silahla vurularak öldürüldüğü olayla ilgili 4 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Battalgazi Mahallesi Hacı Bektaş Veli Caddesi üzerinde iki gün önce meydana gelen olayda bir şahıs başından silahla vurularak öldürülmüştü. Olayın ardından İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından geniş çaplı inceleme başlatıldı. Öldürülen şahsın Ö.S. (38) olduğu tespit edilirken ekipler, olaya karışanları yakalamak için çalışma yaptı. Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalarda olaya karıştığı belirlenen O.A., K.Y., M.K. ve P.P. düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 4 kişiden O.A. ve K.Y. adliyeye sevk edildi.

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İHA

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