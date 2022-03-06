Başkan Büyükkılıç Hacılar'da esnaf ve vatandaşla buluştu

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç Hacılar ilçesinden esnaf ve vatandaşlar ile bir araya gelerek, ilçede sürdürülen çalışmalarla ilgili görüştü, talep ve önerilerini dinledi.

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  • 06.03.2022 14:27
  • Güncelleme: 06.03.2022 16:50
Başkan Büyükkılıç Hacılar'da esnaf ve vatandaşla buluştu
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç; Hacılar ilçesinden esnaf ve vatandaşlar ile bir araya gelerek, ilçede sürdürülen çalışmalarla ilgili görüştü, talep ve önerilerini dinledi.

Kayseri’nin şirin ilçelerinden olan ve bağrından pek çok sanayici çıkarmış olan Hacılar’da, Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan ile birlikte ilçede sürdürülen çalışmalarla ilgili değerlendirmelerde bulundu, esnaf ve vatandaşların istek ve önerilerini dinledi. Samimi ve keyifli ziyarette esnafın halini soran Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, esnaf ile şakalaşarak onları keyiflendirdi. Esnaf ziyaretinde ayrıca vatandaşlarla da görüşen Büyükkılıç’a, ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden vatandaşlar hizmetlerinden dolayı teşekkür etti.

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İHA

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