Başkan Özdoğan: 'Kitap okuyarak geleceğe sağlam adımlar atmalıyız'

Hacılar Belediyesi ve AK Parti Hacılar İlçe Teşkilatı Gençlik Kolları tarafından Karpuzsekisi Mustafa Tatar Ortaokulu'na kitap bağışı yapıldı. Yeni kurulan kütüphaneye yapılan kitap bağışının ardından öğrencilerle birlikte istiklal marşı okuyan Hacılar Belediye Başkanı Av. Bilal Özdoğan, gençlere hafta sonunda kitap okumaları tavsiyesinde bulundu.

PAYLAŞ
  • 06.03.2022 14:24
  • Güncelleme: 06.03.2022 16:50
Başkan Özdoğan: 'Kitap okuyarak geleceğe sağlam adımlar atmalıyız'
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Hacılar Belediyesi ve AK Parti Hacılar İlçe Teşkilatı Gençlik Kolları tarafından Karpuzsekisi Mustafa Tatar Ortaokulu’na kitap bağışı yapıldı. Yeni kurulan kütüphaneye yapılan kitap bağışının ardından öğrencilerle birlikte istiklal marşı okuyan Hacılar Belediye Başkanı Av. Bilal Özdoğan, gençlere hafta sonunda kitap okumaları tavsiyesinde bulundu.

Düzenlenen kitap teslim törenine Hacılar Belediye Başkanı Av. Bilal Özdoğan, AK Parti Hacılar İlçe Başkanı Ahmet Övüç, Gençlik kolları Başkanı Furkan Mert Şimşek, İlçe Gençlik Kolları Başkanı Vahdi Ünal, Okul Müdürü Erol Sarı, öğretmen ve öğrenciler katıldı. Kitap teslim töreninin ardından konuşan Hacılar Belediye Başkanı Av. Bilal Özdoğan; “Geleceğimizi emanet edeceğimiz yavrularımıza, böyle bir kütüphane oluşturularak teslim edilmesinden oldukça memnunuz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyordum. İnşallah yavrularımız bol bol kitap okuyarak geleceğe daha iyi hazırlansınlar. Ülkemize ve vatanımıza daha iyi hizmet etsinler” dedi. Öğretmen ve öğrencilerle kütüphanede incelemede bulunan Başkan Özdoğan öğrencilere bol bol kitap okumaları tavsiyesinde bulundu.

Daha sonra Başkan Özdoğan ve beraberindeki heyet, öğrencilerle birlikte İstiklal Marşı okuyarak hafta sonu tatilinin startını verdi. Özdoğan kütüphaneye katkı sağlayan herkese teşekkür ederek kitap bağışlarının devam edeceğini belirtti.

galeri
galeri

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Başkan Büyükkılıç: 'Erciyes Türkiye'mizin yüz akıdır'

Başkan Büyükkılıç: 'Erciyes Türkiye'mizin yüz akıdır'

Kayseri'de cinayet zanlıları yakalandı

Kayseri'de cinayet zanlıları yakalandı

Başkan Büyükkılıç Hacılar'da esnaf ve vatandaşla buluştu

Başkan Büyükkılıç Hacılar'da esnaf ve vatandaşla buluştu

Başkan Özdoğan: 'Kitap okuyarak geleceğe sağlam adımlar atmalıyız'

Başkan Özdoğan: 'Kitap okuyarak geleceğe sağlam adımlar atmalıyız'

Kayseri, 1 milyon lale ve sümbülle donatıldı

Kayseri, 1 milyon lale ve sümbülle donatıldı

Karaciğer ve pankreas hastalıkları eczacılara anlatıldı

Karaciğer ve pankreas hastalıkları eczacılara anlatıldı

Çok Okunanlar
1
Kayseri'de Şehirlerarası yolculukta yeni fiyatlar

Kayseri’de Şehirlerarası yolculukta yeni fiyatlar

2
Senegal'de şehit olan Özel Harekat Şube Müdürü Hayrettin Eren son yolculuğuna uğurlandı

Senegal'de şehit olan Özel Harekat Şube Müdürü Hayrettin Eren son yolculuğuna uğurlandı

3
Şahin: 'Sendikasını özgür iradesiyle değiştiren işçilere tehdit var'

Şahin: “Sendikasını özgür iradesiyle değiştiren işçilere tehdit var”

4
Ayşegül Pürnek, şehadetinin 5'inci yılında anıldı

Ayşegül Pürnek, şehadetinin 5'inci yılında anıldı

5
Silahla önce kocasını yaraladı, sonra kendi kafasına sıktı

Silahla önce kocasını yaraladı, sonra kendi kafasına sıktı

6
Hileli ürün üreten Kayserili 12 firma açıklandı

Hileli ürün üreten Kayserili 12 firma açıklandı

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
'Mazot olmuş 20TL. devlet veriyor 14 TL!'

'Mazot olmuş 20TL. devlet veriyor 14 TL!'

İYİ Parti Kayseri Milletvekili Ataş: 'Kayseri'ye Vergi Denetim Başkanlığı tekrar getirilmelidir'

İYİ Parti Kayseri Milletvekili Ataş: “Kayseri’ye Vergi Denetim Başkanlığı tekrar getirilmelidir”

DAHA FAZLA
Soğanlı bez bebeklerine olan ilgi azaldı

Soğanlı bez bebeklerine olan ilgi azaldı

Turizm, Rusya-Ukrayna savaşının gölgesinde kaldı

Turizm, Rusya-Ukrayna savaşının gölgesinde kaldı

Hukukçu Gizem Gül Uzun: 'Kişisel Verileri Koruma Kanunu ile verileriniz korunuyor'

Hukukçu Gizem Gül Uzun: “Kişisel Verileri Koruma Kanunu ile verileriniz korunuyor”

Tarım ve Orman Bakanı Kirişci: 'İddialar tamamıyla gerçek dışıdır'

Tarım ve Orman Bakanı Kirişci: "İddialar tamamıyla gerçek dışıdır"

Doktorlara kış şartlarında doğada kalma eğitimi

Doktorlara kış şartlarında doğada kalma eğitimi