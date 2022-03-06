Başkan Özdoğan: 'Kitap okuyarak geleceğe sağlam adımlar atmalıyız'

Hacılar Belediyesi ve AK Parti Hacılar İlçe Teşkilatı Gençlik Kolları tarafından Karpuzsekisi Mustafa Tatar Ortaokulu’na kitap bağışı yapıldı. Yeni kurulan kütüphaneye yapılan kitap bağışının ardından öğrencilerle birlikte istiklal marşı okuyan Hacılar Belediye Başkanı Av. Bilal Özdoğan, gençlere hafta sonunda kitap okumaları tavsiyesinde bulundu.

Düzenlenen kitap teslim törenine Hacılar Belediye Başkanı Av. Bilal Özdoğan, AK Parti Hacılar İlçe Başkanı Ahmet Övüç, Gençlik kolları Başkanı Furkan Mert Şimşek, İlçe Gençlik Kolları Başkanı Vahdi Ünal, Okul Müdürü Erol Sarı, öğretmen ve öğrenciler katıldı. Kitap teslim töreninin ardından konuşan Hacılar Belediye Başkanı Av. Bilal Özdoğan; “Geleceğimizi emanet edeceğimiz yavrularımıza, böyle bir kütüphane oluşturularak teslim edilmesinden oldukça memnunuz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyordum. İnşallah yavrularımız bol bol kitap okuyarak geleceğe daha iyi hazırlansınlar. Ülkemize ve vatanımıza daha iyi hizmet etsinler” dedi. Öğretmen ve öğrencilerle kütüphanede incelemede bulunan Başkan Özdoğan öğrencilere bol bol kitap okumaları tavsiyesinde bulundu.

Daha sonra Başkan Özdoğan ve beraberindeki heyet, öğrencilerle birlikte İstiklal Marşı okuyarak hafta sonu tatilinin startını verdi. Özdoğan kütüphaneye katkı sağlayan herkese teşekkür ederek kitap bağışlarının devam edeceğini belirtti.