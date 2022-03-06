Kayseri, 1 milyon lale ve sümbülle donatıldı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin her bahar olduğu gibi bu bahar da şehri donattığı rengrenk lale ve sümbüller çiçek açmaya başladı. Büyükşehir Belediyesi Park Bahçe ve Ağaçlandırma Daire Başkanlığı tarafından dikilmiş olan toplam 1 milyon 45 bin adet lale, sümbül ve üzüm sümbülü çiçeklerinin açmasıyla adeta bahar rengine boyamaya başladı.

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  • 06.03.2022 14:20
  • Güncelleme: 06.03.2022 16:51
Kayseri, 1 milyon lale ve sümbülle donatıldı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin her bahar olduğu gibi bu bahar da şehri donattığı rengârenk lale ve sümbüller çiçek açmaya başladı. Büyükşehir Belediyesi Park Bahçe ve Ağaçlandırma Daire Başkanlığı tarafından dikilmiş olan toplam 1 milyon 45 bin adet lale, sümbül ve üzüm sümbülü çiçeklerinin açmasıyla adeta bahar rengine boyamaya başladı.

Şehrin dört bir tarafında ekili olan laleler ve sümbüllerle renk cümbüşüne dönüşecek kentte, ilkbaharın gelmesi ile Büyükşehir Belediyesi Park Bahçe ve Ağaçlandırma Daire Başkanlığı ekipleri çiçek ekim ve park bakım hizmetlerine hız verdi. Birbirinden farklı tür ve renk çeşitliliği ile şehrin farklı noktalarında ekilmiş olan lale çiçekleri, ilkbahar mevsiminin gelmesi ile uyanmaya başlarken, 2021 yılı içerisinde 517 bin adet lale ve sümbül soğanları eklenmesi ile birlikte toplam 1 milyon 45 bine ulaşan laleler sayesinde, şehir adeta çiçek bahçesine dönüşüyor.

Büyükşehir Belediyesi, şehirde altyapı ve imar çalışmalarını sürdürürken, diğer taraftan da başta insan olmak üzere tüm canlılara yönelik hizmetlerini gerçekleştiriyor. Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi, bitkilerin de yetişerek şehirdeki canlılığa katkı sağlamasına imkân tanıyor.

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İHA

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