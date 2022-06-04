Kayseri'de CHP'ye yeni katılan üyelere rozet takıldı

Kayseri'de Cumhuriyet Halk Partisi'ne (CHP) 5 ayda 700 yeni üye katıldı. Rozet takma töreninde konuşan CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, 'Sizlerin sayesinde CHP büyüyor, genişliyor ve iktidara yürüyor' dedi. 

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  • 04.06.2022 20:36
  • Güncelleme: 04.06.2022 20:36
Kayseri'de CHP'ye yeni katılan üyelere rozet takıldı

Kayseri Kadir Has Kültür ve Sanat Merkezi’nde Cumhuriyet Halk Partisi üye katılım töreni düzenlendi. Kadir Has Kültür ve Sanat Merkezi’nde törene CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, CHP Kayseri Milletvekili Çetin Arık, Kırıkkale Milletvekili Ahmet Önal, CHP Kayseri İl Başkanı Ümit Özer, CHP Yüksek Disiplin Kurulu üyesi Gonca Yelda Orhan ve parti üyeleri katıldı. 

Törende konuşma yapan CHP Kayseri İl Başkanı Özer, her geçen gün partiye olan desteğin daha da büyüdüğünü ifade etti. Ülkenin yoksulları ve yok sayılanları için yola çıkacaklarının belirten Özer, “Bu yolda her geçen gün halkın partisine de destek büyüyor. Gittiğimiz her yerde AKP’den dert yanan, oy verdikleri için pişman olan vatandaşlarımızı da dinliyoruz. Bir dokunup bin ah işitiyoruz. Aldatıldık, kandırıldık 20 yıldır oyalandık artık yeter diyorlar. Halkın partisine katılarak haksızlığa adaletsizliğe dur diyorlar. Bu kapsamda partimize yoğun bir ilgi var” şeklinde konuştu. 

Son 5 ayda 324’ü kadın 121’i genç olmak üzere il örgütüne 700 yeni üyenin katıldığını belirten Özer, “Ülkeyi yıllardır adım adım karanlığa sürükleyenlere dur diyen, artık yeter diyerek aydınlık günlerin özlemini duyan ve taşın altına bizde gövdemizi koyuyoruz diyen memleket sevdalıları var. Yürekleri bizimle atan vatandaşlarımız var. Ben hepsine çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı. 

‘SİZLER SAYESİNDE CHP İKTİDARA BİR ADIM DAHA YAKLAŞIYOR’

Partiye yeni katılan arkadaşların çok heyecanlı olduğunu söyleyen CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, “Görünen o ki onlarda CHP’ye katılmanın getirdiği bir heyecan var. Teşekkür ediyoruz, aramıza hoş geldiniz. Sizlerin sayesinde CHP büyüyor sizlerin sayesinde CHP genişliyor, sizlerin sayesinde CHP iktidara bir adım daha yaklaşıyor” dedi. 

Konuşmaların ardından Salıcı, Arık, Özer, Önal ve Orhan partiye yeni katılan 700 üyenin arasından seçilen 38 temsilciye rozet taktı. 

1ha

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