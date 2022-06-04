BBP Genel Başkanı Destici: “EYT’liler mağduriyet yaşıyor”

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, partisinin Kayseri teşkilatı tarafından düzenlenen divan toplantısına katılmak üzere kente geldi. Gazetecilere açıklama yapan Destici, Türkiye’nin terörle mücadelesinde 500 binden fazla Suriyeli sığınmacının ülkesine döndüğünü ifade etti. Destici, “Pençe kilit harekatı ve diğer terörle mücadelede gerçekleştirilen operasyonlarda hayatını kaybeden şehitlerimizi rahmetle, minnetle ve şükranla yad ediyorum. Ülkemizin terörle mücadelesi devam ediyor. Kahraman Türk ordusu bu vesileyle önce Fırat Kalkanı Harekatı, peşinden Afrin’e düzenlenen Zeytindalı Harekatı ve daha sonra Barış Pınarı Harekatı’nı gerçekleştirdi ve bu harekatların amacı, o bölgeleri teröristlerden temizlemek ve güvenli ortam haline getirmekti. İşte bu harekatlar sonucunda 500 binden fazla mülteci Suriye’ye geri döndü. Önümüzdeki günlerde yapılması planlanan bir harekat bütünlüğü de inşallah hem o bölgeler terörden temizlenip hem de Suriyeli mültecilerin de milyonlarcası kendi vatanlarına geri döndürülecektir.

‘EYT’LİLER HAK MAHRUMİYETİ YAŞIYOR’

Ekonomik gelişmelere de değinen BBP Genel Başkanı Destici, maaşlara enflasyon oranında zam yapılması gerektiğini vurguladı. Türkiye’nin yıllık bazda 7.3 büyüdüğünü ancak enflasyonun da yüzde 73’e çıktığını anımsatan Destici, “Enflasyonun mayıs ayı ile birlikte düşüşe geçtiğini görüyoruz. Özellikle ekonomik olarak etkilenen kesim düşük gelirli olan vatandaşlarımız, küçük esnafımız, küçük çiftçimiz. Çiftçiye ve esnafımıza desteğin arttırılması lazım. Asgari ücret ile ilgili bir yıldır enflasyonun başladığı günden itibaren söylüyoruz. Asgari ücret artık 6 aya bir artsın. İşte en son yüzde 50 arttı ama enflasyon yüzde 73. 6 ay önce diyelim ki yüzde 70 olsun. Aynı şekilde emekliler için de en düşük emekli maaşı 2 bin 500 lira. Buna da enflasyon oranında zam olması lazım. Emekli maaşının aynı zamanda seyyanen asgari ücrete yakın bir artışta olmasını istiyoruz. Bir de 3600 ek göstergenin de sağlık, polis ve öğretmenlerimize müjdesi verildi. Görüşmeleri tamamlandı, cumhurbaşkanlığına sunuldu. BBP olarak en baştan itibaren emeklilikte yaşa takılanların bir hak muafiyeti olarak görülmesini söyledik. İnşallah en kısa zamanda emeklilikte yaşa takılanlar için de bir genelge bekliyoruz ve sonuna kadar destekliyoruz. Türkiye Cumhuriyeti’nde vatandaşlık alamayan 12 bin Doğu Türkistanlı kardeşimize de vatandaşlık verilmesi için İçişleri Bakanlığı devreye girdi. Vatandaşlık verilmese bile Doğu Türkistanlı kardeşlerimiz zaten bir Türk ve Müslüman olarak asırlardır bizim kardeşimiz, dolayısıyla herhangi bir ayrım söz konusu değil. Ben buradan başta cumhurbaşkanımız ve bakanımız Süleyman Soylu olmak üzere bu işin arkasında olan herkese teşekkürlerimi iletiyorum” diye konuştu.