Kayseri’nin de olduğu 32 ilde vatandaşa hazine arsası satılacak

Artan maliyetlere bağlı olarak yükselen konut ve kira fiyatları sonrası hükümet harekete geçti. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından hazırlanan proje kapsamında büyükşehirlerdeki hazine arazileri, düşük maliyetle vatandaşa sunulacak. İsteyen vatandaş evini kendisi yapacak isteyen de müteahhitle anlaşabilecek.

İHALE 14-15 HAZİRANDA YAPILACAK

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından Kayseri’nin de olduğu 32 ilde 385 arsa belirlendi. Arsalar, 14-15 Haziran 2022 tarihinde açık arttırma usulüyle yapılacak ihaleyle satılacak. Vatandaşlar, arsa satışı için Ankara ve İzmir'de düzenlenecek olan açık artırmaya internet üzerinden çevrim içi katılım sağlayabilecek.

YÜZDE 20 İNDİRİM ve KDV MUAFİYETİ

Bakanlık, bu şekilde vatandaşa hem yatırım fırsatı hem de kendi konutunu inşa etme fırsatı sunuyor. Ödemede ise net yüzde 20 indirim fırsatı sunan bakanlığın, buradan elde edilen geliri Kentsel Dönüşüm ve Konut Projelerine aktararak konut sorununa da çözüm üretmesi planlanıyor. Ayrıca arsalar, yüzde 25 peşinat ve 24 ay vade imkanıyla satışa sunulurken, tapu ve KDV masrafından muaf olması da yatırımcıya kolaylık sağlıyor. Taşınmazların satışında sunulan vade imkanında kanuni faiz yüzde 9 ile de vade yapılması taşınmazları daha cazip hale getiriyor.

SATIŞA SUNULAN ARSALAR HANGİ İLLERDE

Yatırım için sunulan arsalar; Kayseri, Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Aksaray, Amasya, Ankara, Antalya, Balıkesir, Bursa, Çanakkale, Denizli, Diyarbakır, Düzce, Edirne, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Karaman, Kastamonu, Kırşehir Kocaeli, Konya, Malatya, Mardin, Mersin, Muğla, Samsun, Tekirdağ, Van ve Yalova illerinde yer alıyor.