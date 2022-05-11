Kayseri'de bir ayda 117 sürücünün ehliyetine el konuldu

Kayseri'de polis, nisan ayı boyunda toplam 78 bin 430 araç denetledi. Kontrollerde alkollü araç kullandığı belirlenen 117 sürücünün ehliyetine el konuldu.  

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  • 11.05.2022 12:17
  • Güncelleme: 11.05.2022 12:17
Kayseri'de bir ayda 117 sürücünün ehliyetine el konuldu

Kayseri Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü, 1 - 30 Nisan 2022 tarihleri arasında meydana gelen trafik olayları istatistiğini açıkladı. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan uygulamalarda, 39 bin 918 araç kontrol edilirken, eksikliği görülen 17 bin 71 araca trafik idari para cezası karar tutanağı tanzim edildi. Alkollü araç kullanmaktan ve 100 ceza puanını doldurmaktan 101 sürücünün sürücü belgesine geçici olarak el konuldu. 740 araç çeşitli suçlardan trafikten men edilmiştir. Ayrıca sorumluluk alanında, belirtilen dönem içerisinde 212’si yaralamalı ve 252’si maddi hasarlı olmak üzere toplam 464 trafik kazası meydana gelirken bu kazalarda 284 vatandaş yaralandı. 

BÖLGE TRAFİK DENETLEME SORUMLULUK ALANINDA 

Nisan ayında trafik denetleme bölge müdürlüğü sorumluluk alanında ise 30 bin 599 araçtan eksiği veya kural ihlali tespit edilen 6 bin 693 araca trafik idari para cezası uygulandı. Alkollü araç kullanmaktan ve 100 ceza puanını doldurmaktan 11 sürücünün sürücü belgesine geçici olarak el konulurken, 215 araç ise çeşitli suçlardan trafikten men edildi. Sorumluluk alanında, belirtilen dönem içerisinde; 1’i ölümlü, 25’i yaralamalı ve 49’u maddi hasarlı olmak üzere toplam 75 trafik kazası meydana geldi. Bu kazalarda 2 vatandaş hayatını kaybederken 51’i de yaralandı. 

İLÇELERDE TRAFİK İSTATİSTİĞİ

Polisin sorumluluk alanı içinde bulunan ilçelerde ise 7 bin 913 araç kontrol edildi. Denetimlerde eksiği ve kural ihlali tespit edilen bin 507 araca trafik idari para cezası karar tutanağı tanzim edilirken, alkollü araç kullanmaktan ve 100 ceza puanını doldurmaktan 5 sürücünün sürücü belgesine geçici olarak el konuldu. 64 araç ise çeşitli suçlardan trafikten men edildi. Sorumluluk alanında, belirtilen dönem içerisinde 25’i yaralamalı ve 11’i maddi hasarlı olmak üzere toplam 36 trafik kazası meydana geldi. Bu kazalarda 47 kişi yaralandı.

1ha

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