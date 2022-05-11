Altan Aydemir: 'Lokantacı esnafı olarak hiç böyle bir durumla karşılaşmamıştık'

Artan maliyetlerden yakınan Kayseri Lokantacılar ve Pastacılar Esnaf Odası Başkanı Altan Aydemir, bugüne kadar hiç böyle bir durumla karşılaşmadıklarını söyledi. Vatandaşların pahalılık nedeniyle kendilerine tepki gösterdiğini de belirten Aydemir, ama daha sonra hak verdiklerini kaydetti.

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  • 11.05.2022 11:37
  • Güncelleme: 11.05.2022 11:37
Altan Aydemir: 'Lokantacı esnafı olarak hiç böyle bir durumla karşılaşmamıştık'

Son zamanlarda artan yem fiyatları ve beraberinde ete gelen zamlar, özellikle lokanta sektörünü sıkıntıya soktu. Lokantalar, maliyet artışlarını fiyatlara yansıtırken müşteriler ise pahalılıktan dert yanıyor. Kayseri Lokantacılar ve Pastacılar Esnaf Odası Başkanı Altan Aydemir, lokanta ve pastanelerdeki fiyat artışlarının gerekçelerini anlattı. Fiyat artışlarından kendilerinin de mutsuz olduğunu dile getiren Aydemir, bu durumun hem esnafı hem vatandaşı zor duruma soktuğunu söyledi. Aydemir, “Dünyada olduğu gibi ülkemizde de fiyat artışları var. Biz esnaf olarak hiç böyle bir şeyle karşılaşmadık. Fiyat artışlarına yetişemiyoruz. Beyaz etin kilosu bile 60 liraya kadar yükseldi. Kırmızı et fiyatları ise 125 lirayı buldu. 6 ay içerisinde bu denli fiyat artışlarıyla karşılaştık. Ayrıca vatandaşın alım gücü düştü. Bizler de ister istemez lokantalarda, pastanelerde fiyatları yükseltmek zorunda kalıyoruz. Pahalılıktan dolayı satışlarımız git gide azalıyor. Önümüzdeki Kurban Bayramı’nda et fiyatları daha çok konuşulacaktır” dedi. 

“VATANDAŞ ZAMLARDAN DOLAYI BİZE TEPKİ GÖSTERİYOR”

Fiyat artışlarından dolayı vatandaşın sektör temsilcilerine tepki gösterdiğini de aktaran Aydemir, bu durumun müşteri sayısına yansıdığını dile getirdi. Aydemir, “Bir işyerine gelen müşteri sayısı yarıya indi. Vatandaş evine alışveriş yaptığında fiyat değişikliklerinden dolayı önce bize tepki gösteriyor, sonra bizlere de hak veriyor. Elektrik, doğalgaz ve işletme giderlerine gelen zamları göz önüne alırsak zorlanıyoruz. Biz de bunlarla mücadele etmeye çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

1ha

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